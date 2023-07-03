Бал нечистой силы… - роковая история на бакинской сцене - ФОТО - ВИДЕО
В рамках гастролей Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия) в Баку прошел показ спектакля "Мастер и Маргарита", сообщает Day.Az.
Напомним, что впервые в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна с 1 по 9 июля проходят грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока.
Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и Министерства культуры Азербайджана.
"Мастер и Маргарита" - произведение Михаила Булгакова, входящее в обязательную школьную программу, оттого и знакомое каждому. Роман разобран на многочисленные цитаты, чего стоит только "Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!"... Однако, сюжет, знакомый каждому со школьной скамьи, не становится менее привлекательным, он как всегда влечет, манит разгадать не разгаданное...
"Мастер и Маргарита" - один из самых загадочных романов в истории литературы, он интригует читателей, литераторов, историков, исследователей творчества Булгакова, но, и конечно, творческих деятелей - художников, композиторов, режиссеров, актеров...
Безусловно, показ спектакля в исполнении труппы российского театра вызвал ажиотаж у бакинских зрителей, публика раскупила билеты задолго до начала постановки, а организаторам гастролей даже пришлось вводить в график дополнительный показ.
Сюжет спектакля "Мастер и Маргарита" - трагическая история любви писателя - Мастера и его возлюбленной - Маргариты, действия происходят в начале 30-х годов в Москве.
Мастер написал роман о Боге и римском Прокураторе Понтии Пилате (наместнике покоренной Иудеи), но его труд запрещен цензурой и не может быть издан.
В этот период в городе начинают происходить причудливые события. В столице со своей свитой - Фаготом-Коровьевым, Азазелло, котом Бегемотом и служанкой Геллой, появляется Воланд (он же Сатана). Он намерен провести традиционный ежегодный бал нечистой силы. Стремясь спасти возлюбленного, Маргарита идет на сделку с Сатаной.
Герои Иршелаима (античной Иудеи) из романа о Понтии Пилате, что пишет Мастер, вплетаются во все сюжетные линии. Они - то служат иллюстрацией правоты того или иного героя булгаковского романа, то проясняют обстоятельства поступков Воланда, Мастера и других московских литераторов.
Спектакль с интересными режиссерскими решениями приковал внимание зрителей. Великолепная актёрская игра, костюмы, декорации, диалоги героев - все это было наполнено настолько притягательной энергией, что зрители просто не могли оторвать взор от происходящего на сцене действия.
История о любви и преданности, власти и повиновении, мистики и реальности на театральных подмостках казалась еще более роковой. Сцены были разыграны не только на сцене, но и в зрительном зале, что создавало у зрителей ощущения еще более глубокого погружения в материал.
Спектакль был принят бакинскими зрителями с огромным интересом, а после показа публика наградила актеров оглушительными аплодисментами.
"Аплодисменты содержат смысл, спасибо театру, который нас принял и вам зрителям - вы благодарные", - сказал после показа художественный руководитель Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького, народный артист России, обладатель премия "Золотая маска" Ефим Звеняцкий.
Напомним, что очередной показ спектакля "Мастер и Маргарита" состоится 4 июля.
Также, старейший академический театр драмы Дальнего Востока представит спектакли -
"Эдит и ее демоны" (12+) - 6, 7 июля
https://iticket.az/ru/events/theatre/edith-and-her-demons
"Собака на сене" (12+) - 5 и 8 июля
https://iticket.az/ru/events/theatre/dog-in-the-manger/90477
"Крейсера" (12+) - 9 июля
https://iticket.az/ru/events/theatre/cruisers/90478
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