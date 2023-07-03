Новые подробности о состоянии народного артиста

Народный артист Энвер Гасанов идет на поправку.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила его дочь Айтен Гасанова.

"Наблюдаются заметные изменения в лучшую сторону. Сейчас немного болят ноги, и остается проблема со сном. Но, в целом, общее самочувствие улучшается", - добавила она.

Напомним, народный артист Энвер Гасанов был госпитализирован в прошлом году из-за проблем со здоровьем, затем по собственному желанию выписан домой.

Ранее в Министерстве культуры сообщили АПА, что проблема с самочувствием артиста взята под контроль.