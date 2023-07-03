https://news.day.az/culture/1578115.html Новые подробности о состоянии народного артиста
Новые подробности о состоянии народного артиста
Народный артист Энвер Гасанов идет на поправку.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила его дочь Айтен Гасанова.
"Наблюдаются заметные изменения в лучшую сторону. Сейчас немного болят ноги, и остается проблема со сном. Но, в целом, общее самочувствие улучшается", - добавила она.
Напомним, народный артист Энвер Гасанов был госпитализирован в прошлом году из-за проблем со здоровьем, затем по собственному желанию выписан домой.
Ранее в Министерстве культуры сообщили АПА, что проблема с самочувствием артиста взята под контроль.
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