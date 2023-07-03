В галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер в Баку, в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоится выставка работ известного азербайджанского режиссера-мультипликатора, художника Назима Мамедова (1934 - 2004 годы), сообщили Day.Az организаторы.

Выставка организована НПО Arts Council Azerbaijan и галереей NUR Art House.

Творчество Назима Мамедова занимает значимое место в истории азербайджанской анимации. Его имя неразрывно связано с самыми любимыми отечественными мультфильмами нашего детства.

Наряду с мультипликацией, Мамедов также занимался станковой живописью, графикой, иллюстрацией книг для детей. Его картины широко известны в Азербайджане и за рубежом.

На выставке в NUR Art House будут представлены наиболее известные работы художника.

Картины Назима Мамедова - отражение его яркой души, красочный и яркий гимн цвету. Для его произведений характерны сочные краски, яркие цветовые гаммы, которые дают зрителю ощущение сказки наяву и погружают его в яркий и прекрасный мир волшебной фантазии. Это именно то, чего не хватает человеку, погруженному в монотонность будней. Картины художника пробуждают чувство прекрасного и позволяют глазу насладиться волшебным зрелищем яркого и интересного мира, запечатленного на сочных полотнах с неповторимой цветовой гаммой.

Назим Мамедов родился в Баку в 1934 году. В 1957 году окончил художественное училище имени Азима Азимзаде, в 1961 году - мультипликационные курсы на киностудии "Союзмультфильм" в Москве, в том же году приступил к работе в качестве режиссера-мультипликатора на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Назим Мамедов - автор более 20 азербайджанских мультипликационных фильмов. Он также принимал участие в производстве сорока документальных фильмов. Свой первый мультипликационный фильм "Медведь и мышь" снял в 1970 году. А в 1988 году создал первую в республике мультипликационную оперу в пяти частях "Прекрасная Фатма".

Назим Мамедов скончался в Баку 29 октября 2004 года.

Выставка пройдет 11-16 июля. Галерея открыта с 11:00 до 18:00. Вход свободный.