Бакинская русдрама показала в Гусаре "Волшебную карусель" - ФОТО - ВИДЕО
Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступил в городе Гусар, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
Гастроли прошли в рамках мероприятий, организованных Министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра.
Коллектив театра представил вниманию зрителей спектакль для детей "Волшебная карусель". Было организовано два показа.
"Волшебная карусель" - спектакль для юных зрителей с увлекательным сюжетом и захватывающими приключениями. Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан.
Юные зрители с огромным интересом наблюдали за сюжетом спектакля, приключениями, в которые попадали их любимые сказочные и мультипликационные герои.
Показ постановки прошел при аншлаге, жители города Гусар тепло приняли актеров, наградив их бурными аплодисментами.
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