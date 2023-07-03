Бакинская русдрама показала в Гусаре "Волшебную карусель"

Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступил в городе Гусар, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Гастроли прошли в рамках мероприятий, организованных Министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра.

Коллектив театра представил вниманию зрителей спектакль для детей "Волшебная карусель". Было организовано два показа.

"Волшебная карусель" - спектакль для юных зрителей с увлекательным сюжетом и захватывающими приключениями. Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан.

Юные зрители с огромным интересом наблюдали за сюжетом спектакля, приключениями, в которые попадали их любимые сказочные и мультипликационные герои.

Показ постановки прошел при аншлаге, жители города Гусар тепло приняли актеров, наградив их бурными аплодисментами.