Аздрама завершила 150-й сезон спектаклем "Карабахнаме"

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр завершил юбилейный 150-й сезон спектаклем "Карабахнаме", поставленного народным артистом Азербайджана Марахимом Фарзалибековым по пьесе писателя-драматурга Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь", сообщает Day.Az.

В спектакле отражены исторические события, произошедшие в XVIII веке в центре Карабахского ханства - Шуше, общественно-политическая деятельность и семейная жизнь правителя Карабаха Ибрагимхалил хана. В сценическом произведении задействован 21 актер. Роль Ибрагимхалил хана в "Карабахнаме" исполнил народный артист Азербайджана Кязым Абдуллаев, Агабеим - заслуженная артистка Азербайджана Месме Аслангызы. В постановке также приняли участие народные артисты Азербайджана Али Нур, Фирангиз Муталлимова, Гаджи Исмаилов, Рафиг Азимов, заслуженные артисты Азербайджана Эльшан Рустамов, Месме Агавердиева, Кязым Гасангулиев, Эльхан Гулиев, Эльшан Джебраилов, Эльнар Гараев, Кязым Гасангулиев и другие. Художник-постановщик- заслуженный артист Азербайджана Исмаил Мамедов, музыкальное оформление - Гамид Кязымзаде, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, художник по свету - Рафаэль Гасанов.

После спектакля художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекберзаде и и.о. директора, заслуженный работник культуры Азербайджана Ильхам Аскеров встретились с коллективом, подвели итоги сезона и пожелали хорошего отдыха в преддверии новых творческих свершений. Было отмечено, что в новом сезоне будет представлено три премьеры по произведениям видных писателей и драматургов: Чингиза Айтаматова "И дольше века длится день", Шихали Гурбанова "Без тебя" и Анара Рзаева "Юбилей Данте".