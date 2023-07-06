Агентство кино Азербайджана объявило конкурс кинопроектов

Юридическое лицо публичного права "Агентство кино Азербайджанской Республики" при Министерстве культуры Азербайджана объявило конкурс кинопроектов для производства в 2023-2024 годах, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства. Презентация, связанная с конкурсом состоится 18 июля.

Цели конкурса - поддержка творческих деятелей, работающих в сфере отечественного кино, стимулирование деятельности молодых режиссеров, а также появление новых имен в кинематографической среде.

Средства, выделяемые государством на кинопроекты (5,5 миллиона манатов), будут распределяться на конкурсной основе.

В связи с конкурсом был создан художественный совет, определены критерии и механизмы работы. Наряду с этим ведется работа по открытию школы анимации, курсов сценаристов, театра киноактера и курсов технического усовершенствования.

Отметим, что 2023 год знаменателен для азербайджанского кинематографа, имеющего глубокие традиции. В этом году отмечается 125-летие азербайджанского кино и 100-летие киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Создание Указом Президента Азербайджанской Республики данного агенства, а также определение текущего состояния и направлений развития этой сферы, формирование прозрачной и коллегиальной модели управления - показатель системного подхода к отечественному кинематографу.

Помимо стимулирующей роли в кинопроизводстве, министерство культуры также старается активно подключать к этим процессам местные продюсерские компании.

Целью реформ, проводимых министерством культуры в этом направлении, является формирование прозрачных финансовых механизмов, поддержка творческих субъектов и создание в стране здоровой, конкурентоспособной культурной экосистемы.