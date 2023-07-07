Вояж азербайджанцев в Грузию

Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики успешно выступил на IV Международном театральном фестивале имени Нодара Думбадзе в Грузии, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Наряду с Азербайджанским театром в фестивале принимают участие театральные коллективы из Грузии, Испании, Казахстана, Украины, Португалии и Узбекистана.

Коллектив азербайджанского театра представил на фестивале спектакль по произведению известного грузинского писателя Годердзи Чохели "Письмо елям". Постановка была с большим интересом принята членами жюри и зрителями, публика встретила выступление азербайджанских актеров аплодисментами.

Отметим, что режиссер-постановщик спектакля - выпускница Театрального института имени Бориса Щукина (Россия) Нигяр Гюльахмедова, художник-постановщик - Самира Гасанова, художник по свету - Рафаэль Гасанов, над музыкальным оформлением работал Камиль Исмаилов, ассистент режиссера - Дильбяр Исмаилова.

В спектакле заняты заслуженные артисты Азербайджана Эльшан Рустамов, Алмаз Аманова, Айшад Мамедов, актеры Рустам Рустамов, Рамин Шихалиев, Диляра Назарова, Эльчин Эфенди, Фируза Балаева, Лала Сулейманова.

Постановка рассказывает о солдате Бери, который вернулся с войны раненым и с растущей на плече елкой, и ему нужно адаптироваться в обществе. Однако, Бери выбирает не общество людей, а природу и превращается в дерево и почву.

Отметим, что в рамках фестиваля также проходят презентации книг, встречи театральных деятелей и другие мероприятия.