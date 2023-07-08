В Баку открылась выставка Фарах Гаджизаде "Таинство света"

В художественной галерее QGallery, расположенной в старинной части Баку - Ичери шехер, состоялось открытие первой персональной выставки Фарах Гаджизаде под названием "Таинство света", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Фарах всего 18 лет и с этого года она будет обучаться на факультете европейского права Маастрихтского университета (Нидерланды), который входит в число ведущих вузов Европы. Любовь к искусству у нее была с детства, но профессионально она стала заниматься творчеством четыре года назад с Раидой Мустафаевой. Именно за эти четыре года и в основном за последний год были созданы эти 25 произведений - от академического стиля до импрессионизма. Диапазон вызываемых картинами Фарах Гаджизаде эмоций максимально широк, все зависит от изображаемого сюжета, манеры изображения, динамики, цвета и т.д.

Свет в живописи выполняет несколько задач, как пластических, так и эстетических. С одной стороны, это фундаментальный фактор в техническом представлении произведения, поскольку его присутствие определяет видение проецируемого изображения, влияет на определенные значения, такие как цвет, текстура и объем. С другой стороны, свет имеет большое эстетическое значение, поскольку его сочетание с тенью и с определенными световыми и цветовыми эффектами может определить композицию произведения и образ, который художник хочет спроецировать.

Как отметили выступившие на выставке, несмотря на юный возраст, Фарах Гаджизаде - волшебница света, которая выявляет им в своих картинах главное - свет пульсирует на лицах и руках, трепещет в воздухе, приводит все в движение, растворяется в почти осязаемой мгле и вдруг ослепительно и торжественно вспыхивает. Художница смелыми мазками кисти отражает человеческие переживания и предлагает разными, порой, совершенно неожиданными способами, найти выход всем сдерживаемым эмоциям. При этом одна и та же картина разными людьми может восприниматься не просто по-разному, а вызывать кардинально противоположные эмоции. Каждый, рассматривая картины Фарах Гаджизаде, пропускает их через призму своего жизненного опыта, своих страхов и надежд, убеждений и стремлений, а возникающие ассоциации - это сумма этих слагаемых и тех инструментов, которые художница использовала.