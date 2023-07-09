Фурор Натальи Овчинниковой на бакинской сцене в образе Эдит Пиаф – последние годы жизни великой актрисы

Впервые в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна проходят грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького (Владивосток), передает Day.Az.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

Ранее с аншлагом были представлен спектакль "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, поставленный народным артистом России Ефимом Звеняцким, и "Собака на сене" по произведению испанского поэта и драматурга Лопе де Вега "Собака на сене", поставленным Константином Демидовым в новой версии.

Музыкально-мистическая мелодрама "Эдит и ее демоны", поставленный Вадимом Данцигером - яркий эмоциональный спектакль о последней любви в жизни легендарной Эдит Пиаф стал блестящим продолжением гастролей.

Бесспорно, творческий коллектив показал высокое театральное искусство, но особо отметим исполнительницу главной роли Наталью Овчинникову. Потрясающе воплотив образы главных героинь в предыдущих спектаклях, она в этот раз сделал настоящий фурор. Актрисе удалось полностью погрузиться в эту историю и показать Пиаф, какой ее запомнили современники, запечатлела кинопленка, с характерной походкой, жестами и своеобразной улыбкой, тяжелым характером и эмоциональностью. Настоящий мастер перевоплощения! Удивительно, что такая актриса до сих пор не удостоена заслуженного звания. Она настолько вжилась в роль, что во время действия у самой шли слезы. Причем, Наталья Овчинникова не только потрясающе эмоционально играла, но и пела вживую песни Эдит Пиаф на французском языке. Для этой роли она специально репетировала с преподавателем по вокалу, которая применяла различные техники в процессе поиска уникальных тембра и обертонов, свойственных гениальной певице Эдит Пиаф. Настолько сильно было впечатление от ее игры, что, возможно, сама Эдит Пиаф с небес воскликнула бы ей "Браво".

История Эдит Пиаф о ее жизни, любви и преданности сцене до сих трогает сердца миллионов зрителей. Всю свою жизнь, которую Пиаф считала и отвратительной, и в то же время восхитительной, она так легко, так запросто раздавала всю себя, свои деньги, свой голос, свои дни и ночи, что вдруг ей показалось, будто душа ее опустела. Этот спектакль о последних годах жизни Пиаф, о ее последней любви, когда в ее жизни появился удивительный мужчина по имени Тео Сарапо (Теофанис Ламбукас). Будучи моложе ее на 20 лет, он помогает стремительно теряющей здоровье Эдит Пиаф (болезнь сделала ее в 47 лет практически старухой) и ее страдающей душе примириться с окружающим миром. Несмотря на сплетни "желтой прессы" о якобы корыстных целях Тео построить себе карьеру певца на ее имени, он искренне любит Эдит.

Но в этот момент появляются тени прошлого, которые стали реальностью. На сцене образы отца Луи Гассьон - циркового артиста, администратора Луи Лепле, который стал нее "крестным отцом" на сцене, ее любимых, которые трагически погибли - бежавшего из фашистского концлагеря военнопленного Этьена, боксера Марселя Сердана американского художника Дугласа Дэвис... Призраки окружают Эдит, с ними она беседует, спорит, делится воспоминаниями, они же стараются помочь ей в эти тяжелые для моменты жизни. Спектакль получил название "Эдит и ее демоны". Так что же за демоны преследовали героиню? Драматургия спектакля показывает, что ими стали далеко не призраки любимых людей или матери. Демоны живут в душе героини - это страхи, которые преследовали Эдит всю жизнь - потерять популярность публики и попасть в забвение, снова потерять любимого и остаться в одиночестве, и даже ослепнуть, как это было однажды в детстве. Режиссер показал и роль женщин в жизни Эдиат Пиаф. С ней рядом была такая верная подруга, как Момона. Но настоящим демоном стала ее мать- наркоманка, которая бросила ее еще в детстве, но впоследствии, когда дочь стала известной, пыталась "сорвать с нее денег". Она так никогда и не стала для Эдит настоящей матерью.

И для Эдит этот мир, как вся жизнь, в которой для того чтобы петь, нужно быть либо несчастным, либо влюбленным...

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