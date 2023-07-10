Приморский краевой драматический театр отметит 100-летие Гейдара Алиева

В Баку в рамках Года Гейдара Алиева и в связи со 150-летием создания азербайджанского профессионального национального театра и при поддержке правительства Приморского края Российской Федерации и Министерства культуры Азербайджанской Республики завершились гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького из Владивостока.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Российской газеты", артисты из Приморья показали зрителям свои лучшие спектакли - "Мастер и Маргарита", "Собака на сене", "Эдит и ее демоны", а завершили гастроли российские артисты спектаклем "Крейсера" по роману Валентина Пикуля.

На сцене блистала вся труппа театра и тридцать студентов Владивостокской академии искусств.

Знаменитый спектакль "Крейсера" рассказывает о трагических событиях русско-японской войны 1904 года. Зрители видят происходящее через судьбы непосредственных участников той войны. Для которых честь, долг и преданность Родине не пустые слова, а смысл жизни.

Эти гастроли стали новым мостом дружбы между Азербайджаном и Приморским краем.

Также планируется, что азербайджанская диаспора Приморского края в сентябре на сцене Приморского академического краевого драматического театра отметит столетие со дня рождения национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.