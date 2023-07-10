"Крейсера" Владивостока покидают бакинскую бухту

Завершились гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия) в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и Министерства культуры Азербайджана.

В рамках гастролей коллектив российского театра представил вниманию бакинского зрителя потрясающие спектакли "Мастер и Маргарита", "Собака на сене", "Эдит и ее демоны", а в заключительный день был показан спектакль "Крейсера".

События спектакля "Крейсера" развиваются более ста лет тому назад, в период русско-японской войны. Зритель смотрит на события того периода глазами непосредственных участников боевых действий - моряков Владивостокского отряда крейсеров.

Главный герой повествования - Сергей Панафидин, мичман на крейсере "Богатырь", который затем переводится на "Рюрик". Он безответно влюблен в Вию Парчевскую, за которой ухаживает его однокурсник - Игорь Житецкий. Есть у Панафидина еще одна любовь - виолончель. К этому музыкальному инструменту мичман относится весьма трепетно, он пронес ее через океаны, войну и время. Именно виолончель останется с Панафидином до самого конца, как верная подруга и соратница.

Панафидин - образованный, интеллигентный молодой человек, он предан своей родине. Спокойная жизнь мичмана заканчивается с началом русско-японской войны. После тяжелого, кровавого сражения Панафидин попадает в плен к японцам, откуда пытается несколько раз бежать, наконец ему это удается. Вернувшись на родину, он намерен вновь служить на флоте, но без документов, которые остались в Японии, его не принимают.

Так Панафидин остался без любимой, работы, наград. Случайно он встречает Игоря Житецкого, который не участвуя в боях, сыскал эполеты лейтенанта и орден. И это только благодаря связям в Санкт-Петербурге.

Панафидин срывает с его груди орден, утверждая, что Житецкий недостоин его носить. Житецкий вызывает его на дуэль, жизнь Панафидина обрывается... Проходит время его могила была заброшена, а потом и вовсе утеряна...

В этой сюжетной линии показаны характеры двух антиподов - Житецкого и Панафидина. Первый - тщеславный, самовлюбленный, второй - честный, смелый, преданный.

Спектакль был с большим интересом принят зрителями, они с замиранием сердца переживали за судьбу главного героя, до последнего веря, что жизнь его наладится...

Великолепная актерская игра, потрясающие декорации, костюмы, свет, сделали интересный сюжет постановки еще более выразительным и ярким.

Гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия) в Баку завершились оглушительными аплодисментами публики. Бакинский зритель благодарил труппу театра за яркие эмоции, потрясающие спектакли и великолепную игру актеров.

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