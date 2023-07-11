Студенты Бакинской музыкальной академии с успехом представили страну на международном конкурсе

В грузинском городе Боржоми успешно завершился международный конкурс-фестиваль исполнителей классической музыки, организованный Союзом грузинского фольклора и классической музыки.

Как сообщает Day.Az, основная цель конкурса-фестиваля, который проводится в третий раз, - пропаганда национальных культур разных стран, формирование мировоззрения и повышение интеллектуального уровня молодежи, выявление новых талантов среди молодежи.

На международном конкурсе Harmony, в котором приняли участие музыканты из Азербайджана, США, России, Грузии, Польши, Казахстана и других стран, нашу страну по различным номинациям представлял студенческо-преподавательский состав Бакинской музыкальной академии имени (БМА) Узеира Гаджибейли.

В жюри конкурса вошла проректор по учебной работе Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибейли, заслуженный преподаватель, профессор Нармина Гулиева. В результате ее высокопрофессиональной деятельности азербайджанские музыканты добились успеха на конкурсе.

Н.Гулиева выступила также с лекцией, посвященной пути развития азербайджанской музыкальной культуры, в том числе были представлены видеоклип и музыкальные номера.

На конкурсе студентка второго курса факультета фортепиано БМА Айгуль Махмудова заняла второе место (преподаватель Нилюфер Табасаранская), студентка первого курса Нурай Алиева (преподаватель профессор Кямаля Нейманова) и студентка третьего курса Зарифа Хасилова (преподаватель профессор Афаг Рустамова) - третье место.

Отметим, что конкурс проводился также в онлайн формате.