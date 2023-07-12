https://news.day.az/culture/1580644.html Cкончался народный художник Фазиль Наджафов
Cкончался народный художник Фазиль Наджафов
Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 11 июля в возрасте 88 лет скончался народный художник Азербайджанской Республики Фазиль Наджафов.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве культуры.
Отметим, что Фазиль Имамверди оглу Наджафов родился 16 февраля 1935 года в Баку. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную художественную школу имени А.Азимзаде, а в 1961 году Московский высший художественный институт имени В.И.Сурикова.
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