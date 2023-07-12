Cкончался народный художник Фазиль Наджафов

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 11 июля в возрасте 88 лет скончался народный художник Азербайджанской Республики Фазиль Наджафов.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве культуры.

Отметим, что Фазиль Имамверди оглу Наджафов родился 16 февраля 1935 года в Баку. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную художественную школу имени А.Азимзаде, а в 1961 году Московский высший художественный институт имени В.И.Сурикова.