Сегодня прошли похороны народного художника Азербайджана Фазиля Наджафова

Народный художник Азербайджанской Республики Фазиль Наджафов, скончавшийся 11 июля на 88-м году жизни, сегодня был предан земле.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в траурной церемонии приняли участие родственники и коллеги Ф.Наджафова.

Отметим, что Фазиль Имамверди оглу Наджафов родился 16 февраля 1935 года в Баку. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную художественную школу имени А.Азимзаде, а в 1961 году Московский высший художественный институт имени В.И.Сурикова.

Фазиль Наджафов автор таких произведений как "Юная девушка", "Портрет Раи", "Двое", "Слепые", "Утро", "Спящий старик", "Молящаяся женщина", "Формула жизни", "Тысячелетний человек" и др.

В 2014 году Фазиль Наджафов создал памятник выдающемуся азербайджанскому композитору Кара Караеву, установленный в центре Баку. В 2015 году он принял участие в 56-й Венецианской биеннале с 8 произведениями при поддержке Фонда Гейдара Алиева и IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды).

В 1988 году Фазиль Наджафов был удостоен почетного звания заслуженного деятеля искусств, а в 2002 году - народного художника Азербайджана. В 2020 году художник был награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанской культуры.