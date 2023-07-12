Памяти Фазиля Наджафова: Он молчал под землей и будет молчать, став твоим. Он точно меня переживет...

Когда попадал в мастерскую Фазиля Наджафова будто оказывался в мире "говорящих камней", где каждое произведение, даже неоконченное, имело свой голос. Каждое произведение Мастер обрабатывал вручную, не признавая камнерезательной машины, с помощью которой можно переносить гипсовую форму в камень. Причем, каждый камень для него имел свой голос, будь то речной или гранит, мрамор или известняк, превращающиеся в руках Наджафова в произведение искусства.

"Слышишь? Это речной камень. Он сопротивляется, когда начинаешь с ним работать. Но если немного пройтись по нему, его звук станет помягче. У каждого камня свой характер - он не похож на скульптуру, которую делаешь из мрамора, бронзы. Не позволяет просто так с собой обращаться. Противоречит! Бронзу можно и так, и так, а камень не даст. Потому что суть камня - это работа ветра, дождя, воды, морской соли. Они его обрабатывают, и он принимает округлую форму. Камни разные. По одному водишь рукой - о-о, очень гладкий. А бывает, трогаешь, стараешься, но рука не скользит. А на гранит положишь - как балет на льду: очень приятно! Каждый материал имеет свою эстетику. Если известняк - очень родной, теплый, с детства меня окружающий, свойский, то гранит совсем другой - суровый, сдержанный, как бы уходящий вовнутрь, в свое ядро. Особая эстетика и у бронзы - звонкость звука, острота формы, палитра перепадов света и тени, какая-то неуязвимость", - говорил мастер, и только сам мог различать их по голосам, параллельно вдыхая в свои произведения энергию, чувства, мечты, тепло рук... И в этой галерее искусств была особая магия притяжения.

На 88 году жизни скончался основоположник авангардизма в скульптуре, кавалер ордена "Шохрат", народный художник Азербайджанской Республики Фазиль Наджафов. В память о нем представляем этот материал читателям Trend Life.

Фазиль Наджафов родился 16 февраля в 1935 году в городе Баку. Выпускник Бакинского художественного училища имени Азима Азимзаде, учился в Московском художественном институте имени Сурикова. Кстати, диплом Суриковского института он так и не получил, так как слишком многим пришлось бы поступиться.

"Я увлекался темой нефтяников - нашей, местной. Впервые поехал к ним зимой, и это была каторга. Под ногами доски, сквозь них видно движение воды - страшной такой, бутылочно-зеленого цвета. Прямо кожей чувствуешь, какая под тобой глубина. И только чайка летает. В эскизе я постарался передать это ощущение. А за неделю до защиты ко мне пришел наш руководитель. Сибиряк, хороший мужик, автор памятника Гоголю на Гоголевском бульваре. Курил-курил, потом повернулся и говорит: "Фазиль, выпей пол-литра водки и убери две фигуры. Иначе будет скандал". Что за чушь? Через неделю сдавать! Как убрать, это же композиция?! Ну и правда был скандал, меня обвинили в формализме. Для меня это был переломный момент".

Еще с начала 60-х годов Наджафов успешно участвовал в выставках, но искренность, неумение идти в творчестве ни на какие компромиссы всегда ему очень дорого обходились. В те же годы он стал жертвой идеологических запретов при оформлении Дома актера имени Шарифзаде в Баку. Когда работа в авангардном стиле (горельефы медного монумента) была завершена, ее раскритиковали, а автора обвинили в "формализме" и "подражании Западу". Его работы не пускали на выставки, хотя сам он не вполне мог понять за что. Однако он продолжил творить, создавая новые скульптуры, впоследствии принимая участие на выставках, успешно представляя Азербайджан в международных проектах. Всю жизнь провел на побережье Абшерона. Творчество мастера неотделимо от особой характерной эстетики азербайджанского искусства. Фазиля Наджафова причисляют к представителям Абшеронской школы - объединения художников второй половины XX века, чье яркое бунтарское творчество не укладывалось в рамки официальных канонов, однако со временем оказалось прочно вписанным в контекст национальной традиции благодаря ярким метафорам, особой пластике и многим другим художественным особенностям, вкупе характеризующим целое направление в мировом искусстве.

"Все что я создавал - делал для души, для себя. Я приобретал или находил камень, влюблялся в него и начинал. В голове видишь, что тебе надо, а до этого далеко еще. Но мы же знаем, что получится в итоге, и ради этого терпим. Зато когда уже чувствуем тело, материю, тогда начинается очень интересный момент. Обычно в основе всех памятников и скульптур - глина. Лепишь из глины, потом снимаешь гипсовую форму, а уже с нее скульптуру. С глиной много возни. Ее надо накрывать, а в Баку жарко, летом надо часто поливать, чтобы не потрескалась. Железная основа внутри ржавеет, если оставить надолго, выходит наружу, сама глина теряет вязкость... А с камнем ничего не сделается. Хоть через три года приходи - он тебя примет таким же. Все меняется, люди меняются - был таким, стал другим, ушел в чиновники, испортился характер... А камень остается камнем до конца".

Работы Фазиля Наджафова находятся в собраниях музеев и частных коллекциях Азербайджана, России, Турции, Франции, Германии, Великобритании, Польши, США, ЮАР и других стран. Одним из значимых произведений стал памятник видному азербайджанскому композитору Гара Гараеву, который в 2014 году был установлен в центре Баку. Создав за годы творческой деятельности сотни скульптур, в последние годы жизни, в связи с состоянием здоровья, ему пришлось перейти на другой материал. "Пора переходить от каменного века к бронзовому", - отшучивался мастер. И композиции из бронзы вновь оживали энергетикой Мастера.

Фазиль Наджафов был не только потрясающим скульптором, но и прекрасным графиком. На протяжении творческой жизни он создал тысячи рисунков тушью, карандашом, углем или шариковой ручкой. Легкие стремительные линии и штрихи порождают выразительные образы. В портретах самых обычных людей - все разнообразие человеческих характеров; в пейзажных зарисовках - кривые улочки бакинской крепости, дома, бани, башни минаретов, горы и морские пляжи.

" Я глубоко благодарен своему Создателю за все те качества, которыми Он одарил меня, открыв мне путь к Своей сокровищнице... Я думаю, что скульптуру надо любить ради неё самой, а не ради наград и званий. С возрастом особенно понимаешь, что надо делать вещи, которые переживут тебя. И представьте, сколько в камне тайны! Он молчал под землей и будет молчать, став твоим. Он точно меня переживет"...

При подготовке материала использованы статьи из различных источников.

Памяти Фазиля Наджафова: Он молчал под землей и будет молчать, став твоим. Он точно меня переживет...