Из Баку в Шеки

Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра в рамках гастролей по регионам страны с успехом представил в Шеки музыкально-историческое эссе "Sən elə bir zirvəsən!", сообщили Day.Az в пресс-службе театра. Спектакль представлен в рамках года Гейдара Алиева и в связи со 150-летием создания Азербайджанского профессионального национального театра при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Шекинского государственного драматического театра.

На мероприятии была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева, рассказано о его жизни и деятельности.

Руководитель проекта - директор театра, заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики Алигисмет Лалаев, автор сценария - заслуженный артист Азербайджанской Республики Мубариз Гамидов, режиссер-постановщик - главный режиссер театра Джавид Имамвердиев, дирижер - главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики Фахраддин Атаев, хормейстер - главный хормейстер театра, заслуженный артист Азербайджанской Республики Вагиф Мастанов, балетмейстер - главный балетмейстер театра, заслуженный артист Азербайджанской Республики Эмин Алиев, ассистент режиссера - Афар Тагиева.

В ролях - заслуженные артисты Азербайджанской Республики Фарид Алиев, Саида Шарифалиева, актеры Мехрибан Залиева, Самедзаде Хасиев, Айдан Гасанова, Хидаят Алиев, Шабан Джафаров, Туркель Таригпейма, Эмин Зейналлы, а также члены хоровой и балетной труппы театра.

Спектакль был встречен с большим интересом.

В заключении глава Исполнительной власти Шеки Эльхан Усубов выразил признательность творческому коллективу, вручив почетный диплом директору театра Алигисмету Лалаеву.