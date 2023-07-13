Когда вместе "Королева" и "Величайший"

Музыка - одно из самых удивительных чудес, созданных человеком. В самом деле, разве не чудо, что небольшая песня способна в огромной массе людей вызвать беспредельную радость или повергнуть в состояние беспредельной скорби, поднять боевой дух воинов и удесятерить силы людей, работающих в поле, успокоить малыша...

В Доме-музее Гара Гараева, филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, состоялся первый концерт из цикла "Музыка XX века", сообщает Day.Az. Выступившая на вечере директор Дома-музея, пианистка и педагог Зулейха Гараева-Багирова, дочь великого композитора Гара Гараева, рассказала о проекте, в рамках которого будут представлены произведения азербайджанских и зарубежных композиторов ХХ века. Проект реализуется Домом-музем Гара Гараева.

В первом концерте приняли участие лауреат международных конкурсов, пианист Мушфиг Гулиев и скрипачка Тахмина Абдуллаев, которые исполнили произведения мировых классиков Гара Гараева и Клода Дебюсси. К очередным концертам планируется привлечь учащихся музыкальных школ и студентов консерватории, а также популярных музыкантов.

Удивительная гармония скрипки и фортепиано, выступления артистов, произвело на зрителей самые благоприятные впечатления.

Скрипка - один из самых изысканных и утонченных музыкальных инструментов, с чарующим певучим тембром очень похожим на человеческий голос, но в то же время весьма выразительный и виртуозный. Неслучайно именно скрипке отдана роль "королевы оркестра". Она обладает таким сочетанием красоты и выразительности звука, как, пожалуй, ни один другой инструмент. И ни один другой музыкальный инструмент не может воспроизвести звуки скрипки. Нежность, печаль, раздумье - вот что соединено в нотах скрипки. Она способна вызвать слёзы радости и грусти. Существует поверье, что звуки скрипки останавливают время и уносят в другое измерение.

"Величайший музыкальный инструмент" - так высказываются о фортепиано. Фортепиано сравнивают с палитрой художника; специально для этого инструмента создавались прекрасные музыкальные произведения. Этот инструмент обладает богатыми выразительными средствами и способностью воспроизводить самую разнообразную музыку: классику, джаз, поп. В концертном зале вы расслышите сильный звук фортепиано даже в симфоническом оркестре. Фортепиано может заменить целый оркестр, но его звук также гармонично сочетается практически с любым другим инструментом.