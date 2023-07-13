На Неделе кино On5sıfır7 в Турции представлен фильм про Карабахскую войну

На открытии Недели кино On5sıfır7 в Стамбуле, организованной Ассоциацией 15 Temmuz и Министерством культуры и туризма Турции, был представлен фильм азербайджанского режиссера Эльхана Джафарова "Yarımçıq xatirələr" ("Прерванные воспоминания"), сообщает Day.Az.

В Неделе кино On5sıfır7 будут также представлены фильмы кинематографистов Турции, Узбекистана, Венгрии, Ирана, Кыргызстана, Италии, США, Мексики, Алжира, Малайзии, Норвегии, Великобритании, Франции, ЮАР и Португалии.

Художественный фильм "Прерванные воспоминания" снят режиссером Эльханом Джафаровым в 2015 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке Министерства культуры и туризма. Съемки прошли в Белоруссии и Азербайджане. Фильм удостоен ряда призов международных фестивалей.

Картина, основанная на реальных событиях, повествует о солдате, который в 1941 году героически оборонял Брестскую крепость от фашистов и через 50 лет встал на защиту родного Карабаха от армянских оккупантов. Главный герой фильма - азербайджанец, учитель русского языка и снайпер в годы войны, который становится жертвой во время трагических событий в Карабахе в 90-х годах. Офицер, отдавший приказ об убийстве ветерана, находит его медали, фотографии и тетрадь, в котором ветеран вспоминает свою молодость. Как оказалось, дед этого офицера и ветеран вместе воевали против фашистов...

В фильме параллельно развиваются две сюжетные линии. Это Великая Отечественная война и трагический эпизод из истории уже современного Азербайджана - война в Карабахе. Для героя, защитника Брестской крепости, война началась в 1941 году. Он воевал, затем попал в концлагерь в Дубице, откуда сбежал к партизанам. Основным лейтмотивом фильма проходит дружба и взаимовыручка трех солдат - азербайджанца, русского и армянина, которые в годы Великой Отечественной войны вместе боролись с фашистскими оккупантами. Кадры из прошлого перекликаются с событиями 90-х годов в Карабахе. Главный герой фильма задается вопросом - как могло получиться, что народы, которые бок о бок сражались против фашизма, перенесли все тяготы и лишения, спасали друг друга от смерти и делились последним куском хлеба, вдруг стали врагами?

Авторы сценария - Константин Воробьев и Явер Рзаев, оператор-постановщик - Надир Мехтиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Вадим Шафранский, композитор - Полад Бюльбюльоглу, звукорежиссер - Тариэль Гасанзаде, редактор - Рамиз Ровшан, исполнительный продюсер - Азер Гулиев, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В картине снимались: Бахруз Вагифоглу, Михаил Каминский, Георгий Цаава, Гюльназ Гурбанова, Андрей Милюхин, Зураб Ниджарадзе, Вероника Пляшкевич, Шамиль Сулейманлы, Александр Павлов, Иван Мацкевич, Карим Покачаков, Рза Рзаев, Гурбан Исмайлов, Ровшан Агаев, Анатолий Гурьев, Отар Микеладзе, Фаиг Мамедов, Джаваншир Хадыев и другие.

На Неделе кино On5sıfır7 в Турции представлен фильм про Карабахскую войну (ВИДЕО, ФОТО)