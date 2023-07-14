Баку примет музыкально-поэтический вечер, посвященный юбилею Владимира Маяковского

22 июля в рамках Поэтического клуба Русского дома в Баку состоится музыкально-поэтический вечер, посвященный 130-летию со дня рождения великого русского поэта Владимира Маяковского.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре РИКЦ, на вечере молодые участники клуба прочитают стихи великого поэта.

В ходе программы в исполнении пианистки Ляман Джафаровой, выпускницы Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, прозвучат различные музыкальные номера.

Вход свободный.