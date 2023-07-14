https://news.day.az/culture/1581100.html Баку примет музыкально-поэтический вечер, посвященный юбилею Владимира Маяковского
Баку примет музыкально-поэтический вечер, посвященный юбилею Владимира Маяковского
22 июля в рамках Поэтического клуба Русского дома в Баку состоится музыкально-поэтический вечер, посвященный 130-летию со дня рождения великого русского поэта Владимира Маяковского.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре РИКЦ, на вечере молодые участники клуба прочитают стихи великого поэта.
В ходе программы в исполнении пианистки Ляман Джафаровой, выпускницы Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, прозвучат различные музыкальные номера.
Вход свободный.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре