Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше

С сегодняшнего дня в Шуше начинаются Дни поэзии Вагифа.

Как сообщает Day.Az, гости, приглашенные на Дни поэзии Вагифа, которые пройдут 14 и 15 июля, уже собрались в культурной столице Азербайджана - городе Шуше. Мероприятие проходит при при организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Союза писателей Азербайджана.

Гости сначала посетят ряд религиозных и историко-культурных памятников Азербайджана, восстановленных в Шуше. А во второй половине дня состоится открытие Дней поэзии Вагифа. Затем до поздней ночи будут представлены поэзия и концертные программы.