В рамках Дней поэзии Вагифа почтена память великого поэта

На древней земле Карабаха в Шуше в рамках Дней поэзии Вагифа, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана, почтена память великого поэта, сообщает корреспондент Trend с места события, передает Day.Az.

Дни поэзии Вагифа, стартовавшие 13 июля в родном городе поэта - газахском селе Юхары Салахлы, продолжатся 14-15 июля в культурной столице Азербайджана - Шуше. Шуша имела для великого поэта и государственного деятеля (визирь) Карабахского ханства XVIII века Моллы Панах Вагифа (1717-1797) большое значение. Именно здесь он обрел известность и славу, был похоронен, оставив значимый след в истории азербайджанского народа. Еще в период жизни Вагифа в Шуше этот дорогой каждому азербайджанцу город считался культурным центром Азербайджана.

Деятели культуры и искусства, представители общественности возложили цветы к бюсту Моллы Панах Вагифа.

Заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу отметил значимость проведения Дней поэзии Вагифа и большой вклад поэта в национальный язык и литературу.

"Творчество Вагифа оказало большое влияние на развитие литературного искусства на многие поколения, творчество поэтов и писателей, философскую мысль, идеи любви родной земле. В те времена многие использовали в своем литературном творчестве арабские и фарсидские слова, и это настолько усложняло тексты, что приводило к не понимаю того, что же хочет донести до людей поэт или писатель. Вагиф же писал на чисто азербайджанском языке, при этом его слова, как о любви, так и о различных социальных аспектах своего времени были доступны и понятны каждому, находили большой отклик в сердцах людей, и по сей день любимы миллионами. Созданные им художественные образы, отраженные в произведениях традиции и обычаи, стали поистине национальной кладезью. И именно вслед за Вагифом чисто национальный язык в литературном творчестве поэтов и писателей получил свое широкое развитие", - сказал Trend Баба Везироглу.

Народный поэт Вахид Азиз отметил огромную роль Вагифа в пропаганде национальных ценностей и азербайджанского языка.

" Вагиф был великим поэтом, величие которого не только в его поэзии, но и огромного наследия в основах национального языка. Он был очень близок к народу, который отвечал ему взаимной любовью и почтением. Его творчество отражало истинные цели национального сознания и стремления к просвещению, лирике любви и патриотизма, следования высоким человеческим ценностям. Я всегда мечтал, чтобы хотя бы двадцать процентов рифмы строк в произведениях Вагифа и Самеда Вургуна было в моем творчестве", - сказал Trend Вахид Азиз.

В насыщенную программу входят День поэзии с участием азербайджанских и современных поэтов тюркских народов, концерт ансамбля старинных музыкальных инструментов, литературно-музыкальная композиция, выступления известных артистов.

Мероприятия проходят у музейно-мавзолейного комплекса Моллы Панаха Вагифа, дома видной поэтессы, последней принцессы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван, в комплексе Дома Мехмандаровых, Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра, в отелях "Харыбюльбюль" и "Карабах". Гостям также представлена экскурсионная программа по ряду религиозных и историко-культурных памятников Азербайджана, восстановленных в Шуше.