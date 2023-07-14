Участники Дней поэзии Вагифа на историко-культурных пространствах города Шуша

Дни поэзии Вагифа, проходящие при организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Союза писателей Азербайджана, продолжаются 14 июля в Шуше.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические места в "Культурной столице тюркского мира".

Экскурсия началась с Шушинского филиала Национального музея ковра. Здесь гостям была представлена информация о произведениях искусства, выставленных в Шушинском филиале Национального музея ковра. Было отмечено, что это позволяет ощутить дух древней карабахской земли, жизнь и быт людей, в том числе художников, живших и творивших здесь, их эстетический вкус, художественное мировоззрение.

Затем гости посетили мечеть "Саатлы", в которой Фондом Гейдара Алиева были проведены восстановительные работы. Гостям было сообщено, что здесь ведутся работы по консервации и реставрации в соответствии с первоначальным архитектурным стилем мечети. Устраняются вмешательства, осуществленные в мечети во время оккупации.

Также гости посетили восстановленную Фондом Гейдара Алиева мечеть "Юхары Говхар ага", ознакомились с выставкой "Мир Мохсун Навваб Карабахи - ученый-энциклопедист XIX века" в здании медресе на территории мечети.