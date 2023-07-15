В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше состоялась премьера потрясающего концерта «Dövri-səda»

В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана, перед домом видной поэтессы, последней принцессы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван состоялась премьера концерта - потрясающей поэтическо-музыкальной композиции "Dövri-səda". Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с места события.

Уникальные 8 музыкальные произведении заслуженного артиста Вугара Джамалзаде, созданы по системе адвар Сафиэддина Урмави - великого азербайджанского музыковеда и пионера новой музыкальной системы средневекового Востока, считающегося изобретателем нотной записи. С помощью этой системы упорядочивается система звуковых комплексов, составляющих основу как азербайджанской, так и всей восточной музыки.

Его произведение, известное под названием "Китаб-ал-адвар" ("Книга времен") - всеохватывающее и глубокое по содержанию сочинение из 15 глав повествует о ряде важных сфер музыки. В книге отводится большое место рассмотрению силы музыкального звука, правилам деления актов и соотношению интервалов, различным музыкальным инструментам, а также мугаму, их воздействию на слушателя, другим важным вопросам.

В концертной в сопровождении Ансамбля старинных инструментов под управлением народного артиста Муниса Шарифова выступили народные артисты Назакет Теймурова, Тейюб Асланов, заслуженные артисты Фергана Гасымова, ханенде Ровшан Мамедов, Гусейн Меликов, Айсель Ибрагимова, Илькин Довлатов были представлены произведения великих азербайджанских классиков Моллы Панаха Вагифа, Хагани Ширвани, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Мухаммеда Физули, Мир Хамзы Нигяри, Мир Мохсума Навваба, Низами Гянджеви, Шаха Исмаила Хатаи, сопровождающиеся газелями поэтов.

Выступления артистов неоднократно сопровождалось овациями зрителей.