Поэтический клуб Русского дома представит публике молодых поэтов

В рамках Поэтического клуба Русского дома 18 июля в Баку состоится поэтический вечер молодых талантливых поэтов клуба совместно с участниками Литературного цеха "На Буйнакского" города Махачкалы.

Как передает Day.Az, мероприятие пройдет в формате онлайн встречи, на которой каждый участник продекламирует свои стихи на русском, азербайджанском и лезгинском языках.

Вход свободный.