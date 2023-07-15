https://news.day.az/culture/1581392.html Поэтический клуб Русского дома представит публике молодых поэтов
Поэтический клуб Русского дома представит публике молодых поэтов
В рамках Поэтического клуба Русского дома 18 июля в Баку состоится поэтический вечер молодых талантливых поэтов клуба совместно с участниками Литературного цеха "На Буйнакского" города Махачкалы.
Как передает Day.Az, мероприятие пройдет в формате онлайн встречи, на которой каждый участник продекламирует свои стихи на русском, азербайджанском и лезгинском языках.
Вход свободный.
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