В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше представлен "Час электронного мугама" и открытый микрофон поэтов и чтецов

В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана, представлен "Час электронного мугама" и открытый микрофон поэтов и чтецов, как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с места события.

Стало традицией, что все мероприятия, проводимые в Шуше, продолжаются до поздней ночи. Дни поэзии Вагифа не стали исключением. Несмотря на ночные часы, стихи и музыка звучали из разных мест города Шуша. Следующим мероприятием Дней поэзии Вагифа стал "Час электронного мугама". Тарист и композитор Ибрагим Бабаев исполнили синтез национальной и электронной музыки.

На открытой сцене был представлен вечер "Открытый микрофон", где также проходили свободные выступления чтецов и поэтов, которые под музыкальное сопровождение исполняли свои стихи в форме импровизаций.

Одним из участников стал доктор философии по искусствоведению, президентский стипендиат, поэт Бахруз Нифталиев: ""Открытый микрофон" в рамках Дней поэзии Вагифа представил прекрасную возможность любителям поэзии и молодым поэтам продекламировать свои произведения, а чтецам показать свое мастерство. Это замечательная возможность творческого самовыражения, обмена мыслями с близкими по духи людьми, сближающей всех на духовных основах высокой человеческой мысли".

Гость из Узбекистана, народный поэт Хуршид Даврон, который в последний раз был в Баку десять лет назад, счастлив посетить Шушу: "Это было моей мечтой посетить освобождённую Шушу. Я всегда поддерживал Азербайджан в правом деле и в свое время написал стихотворение, посвященное детям - жертвам Ходжалинского геноцида. Я вместе с вами умер и снова воскрес. Для меня было огромным счастьем увидеть прекрасную природу и окружающую город Шуша горы. В то же время был очень опечален, увидев по пути сюда столько разрушений и актов вандализма, совершенных в период армянской оккупации. И в то же время радовался, когда видел, какой здесь идет процесс строительства и восстановительных работ, как бережно азербайджанцы относятся к своему наследию. В Карабах вернулась новая жизнь и благодаря таким Дням поэзии Вагифа наши братские народы еще больше сближаются, дают духовное обогащение и дарят надежду на лучшее будущее".

16 июля будет представлен второй день Дней поэзии Вагифа в Шуше с яркой программой.