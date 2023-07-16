Пресечена попытка вмешательства в облик исторического памятника в Баку

Установлено, что памятник архитектуры местного значения с инвентарным номером 3753, расположенный в Баку по адресу Ясамальский район, улица Толстого, 131, подвергся вмешательству.

Факт вмешательства, обнаруженный при осмотре памятника сотрудниками Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана, был немедленно предотвращен. Краска, нанесенная на фасад памятника, была удалена, демонтированы установленные дополнительные устройства, историческому зданию был возвращен его первоначальный облик.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве культуры.

Министерство доводит до сведения, что реставрация, консервация, ремонт, реконструкция, восстановление и другие работы на памятниках должны проводиться после утверждения их проектов Министерством культуры с учетом мнений соответствующих институтов Национальной академии наук Азербайджана. В противном случае любые проводимые ремонтно-реставрационные и другие работы расцениваются как вмешательство в облик исторического памятника, а нарушение законодательства Азербайджанской Республики об охране памятников влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

По выявленному факту принимаются правовые меры.