Дни поэзии Вагифа в Шуше завершились грандиозной премьерой поэтико-музыкального спектакля "Мир Вагифа"

Дни поэзии Вагифа в Шуше, организованные Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей, завершились грандиозной премьерой поэтико-музыкальным спектаклем "Мир Вагифа" перед музейно-мавзолейным комплексом Моллы Панаха Вагифа, как передает Day.Az об этом сообщает корреспондент Trend с места события.

На открытии вечера секретарь Союза писателей Азербайджана, автор сценария спектакля "Мир Вагифа" Ильгар Фахми подчеркнул, что в этом году страна отмечает знаменательные события - 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева, а культурная столица Азербайджана Шуша провозглашена культурной столицей тюркского мира. Была выражена признательность Первому вице-президенту Азербайджана, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за особую заботу и внимание развития культуре, пропаганду национального искусства во всем мире.

"Дни поэзии Вагифа проводились в третий раз и ознаменовано рядом знаменательных событий. Начались Дни поэзии в родном городе поэта - газахском селе Юхары Салахлы. Провозглашение города Шуша культурной столицей тюркского мира придало мероприятиям особое значение в контексте единства тюркских народов, общности языка, литературы, традиций, истории и наследия через творчество Вагифа, ярко отраженное в нашем проекте. Среди значимых мероприятий отметим презентацию книги "Əbədi ömrün yüz ili" (100 лет вечной жизни), посвященная великому лидеру Гейдару Алиеву, которая прошла в усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше. Различные литературно-музыкальные вечера вызвали большой отклик среди гостей", - сказал Ильгар Фахми.

В поэтико-музыкальном спектакле "Мир Вагифа", поставленным Вагифом Бахрузоглы, возрождены образы Моллы Панаха Вагифа, Моллы Вели Видади, Мухаммеда Физули, Алишера Наваи, Шаха Исмаила Хатаи и других поэтов тюркского мира разного периода жизни и деятельности, гармонично переплетенные в единое пространство высокого литературного слова.

Хотя композиция основана на диалоге Вагифа и Видади, в нее включены стихи, музыка и мугамные произведения других поэтов. Сценические костюмы, декорации, танцевальные композиции, сюжетная линия только усиливали ощущения, перенося зрителей на несколько столетий назад. Премьера спектакля неоднократно сопровождалась овациями, в итоге зрители стоя приветствовали творческий коллектив. Это был настоящий триумф!

Своими впечатлениями о спектакле и Днях поэзии Вагифа актеры поделились с Trend.

В ролях - заслуженные артисты Азад Шукюров (Вагиф), Вагифом Бахрузоглы (Шах Исмаил Хатаи), Эльман Рафиев (Алишер Навои), Аждар Зейналов (Молла Вели Видади), Джейхун Дадашов (Шейх Галиб, Вюсал Рзасой (Юнус Эмре), Эльнур Рза (Хафиз Хорезми), Эльнур Аббасгулиев (Нурмухамед-Гариб Андалиб), Турал Ахмед (Лезги Ахмед), Тогрул Рза (Хесте Гасым), Ульвия Рза (Агабеим-ага), Рафиг Ибрагимов (Фараги), Гаджибаба Мамедов (Шах Каджар), Керем Хадызаде (Мухаммед Физули) а также юные артисты 10-летняя Айлин Мамедзаде и 11-летний Амиль Ахмедзаде. Музыка - Гаджи Гаджиаскерли.

Режиссер спектакля, актер театра и кино Бахруз Вагифоглу: "Работа над спектаклем шла на протяжении месяца, проделан очень большой объем работы. Я ставил многие спектакли, но для меня это первый такой крупный проект на государственном уровне, созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, большая честь и радость представить его в Шуше, услышать добрые слова и овации зрителей".

Аждар Зейналов: "Дни поэзии Вагифа стали грандиозным праздником, которые золотыми буквами будут вписаны в национальную культуру страны. Каждый из актеров вложил в создание образов всю свою душу и сердце, и мы очень счастливы впервые представить этот спектакль на священной земле Карабаха, в Шуше".

Эльман Рафиев: "Для меня большое счастье выступить в Шуше, где был в последний раз 32 года назад. Шуша всегда была очагом культуры азербайджанского народа и проведение здесь Дней поэзии Вагифа придает особый смысл на освобожденной и возрождающейся родной земле. Это было моей мечтой сыграть в Шуше и она сбылась! Я считаю, что такие проекты надо представлять на международных сценах".

Турал Ахмед; "Ранее я воплощал образ Вагифа в различных проектах, изучив тщательно творчество великого поэта. В этот раз я предстал в другом образе, что позволило по новому взглянуть на наследие Вагифа и поэтов тюркского мира".

В спектакле также приняли участие танцевальный ансамбль "Мирвари" под управлением заслуженной артистки Азербайджана Наили Мамедзаде, актеры Государственного театра пантомимы.