Теймур Кязымов и друзья

В Баку состоялся концерт лауреата международных конкурсов, студента Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Теймура Кязымова, сообщает Day.Az.

Ведущая и организатор мероприятия, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алёна Инякина отметила, что выпускник школы-студии БМА Теймур Кязымов в свои юные годы уже успел зарекомендовать себя на международной арене, став победителем ряда престижных международных конкурсов в России, США, Грузии и других странах. Одним из последних ярких достижений Теймура стало участие в VIII Международном музыкальном конкуре Florida Keys (США), организатором которого является Парвин Мурадова-Дильбази. В этом году конкурс проводился под эгидой года празднования 100-летия великого лидера Гейдара Алиева. Теймур представил на конкурсе несколько классических произведений, а также песню Муслима Магомева "Весенний край, Азербайджан", которая была одной из любимых песен великого лидера Гейдара Алиева. Исполнение этой композиции помогло Теймуру стать обладателем гран-при конкурса. Выступление было также посвящено памяти директора школы-студии БМА Тарлана Сеидова.

Руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров поздравил Теймура с его успехами, подчеркнув важную роль учителей и родителей в воспитании талантливой молодежи.

В концертной программе под аккомпанемент концертмейстера БМА Диляры Керимовой были представлены жемчужины мирового оперного искусства, а также популярные эстрадные песни в исполнении, в том числе, друзей Теймура Кязымова, среди которых были заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт, солист хоровой капеллы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Фархад Алекперов, лауреат международных конкурсов Камилла Иманова, солист хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Руслан Персан.

Творческий вечер Теймура Кязымова прошел под овации зрителей.

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