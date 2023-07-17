Азербайджанский театр кукол завершил сезон церемонией награждения "Друг театра"

Азербайджанский государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига завершил 91-й театральный сезон церемонией награждения "Друг театра" представителям СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было также приурочено ко Дню национальной печати, который отмечается в Азербайджане ежегодно 22 июля - в день выпуска в 1875 году первого печатного издания, газеты "Экинчи" (Əkinçi, Пахарь) на азербайджанском языке выдающимся просветителем Гасан-беком Зардаби.

На открытии директор театра, заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики Рашад Ахмедзаде отметил, что в этом году отмечается 150-летие азербайджанского профессионального национального театра, рассказав о деятельности, реализованных проектах и успехах театра за текущий сезон, поделился планами на будущее. Рашад Ахмедзаде поздравил журналистов с наступающим праздником и пожелал дальнейших успехов.

Премией "Друг театра" были отмечены около сорока представителей СМИ, а также публицисты, писатели и общественные деятели, которые на протяжении текущего театрального сезона внесли свой вклад в пропаганду национального театрального кукольного искусства. Среди них был и корреспондент Trend Джани Бабаева.

"Среди верных друзей Азербайджанского государственного театра кукол есть профессионалы и связанные с нашей культурой личности, благодаря которым наша деятельность всегда находится в центре внимания. Писать о национальной культуре, с любовью относиться к театру, неуклонно продвигать ценности требует не только профессионализма, но и высокого вкуса и искренних чувств. Все вы являетесь мостом между нашим театром и широкой общественностью, театралами и любителями искусства во имя прославления нашей богатой культуры", - отметил Рашад Ахмедзаде.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере.