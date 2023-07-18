Шедевры нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане

В Государственном агентстве Азербайджана по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям ASAN xidmət № 7 в рамках фестиваля "Наследие Гейдара Алиева", посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, состоялся воркшоп на тему шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане, сообщает Day.Az.

В воркшопе, организованном НПО Arts Council Azerbaijan и ASAN könullülər, приняли участие художники Эльдар Бабазаде, Ройя Гасанова, Камила Мурадова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наиля Асланова и Лейла Мурадова. Куратор - Самира Фаизова.

Основной целью Arts Council Azerbaijan в проведении этого воркшопа является еще большее повышение у молодого поколения интереса к искусству, популяризация творчества азербайджанских художников.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

В списке шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане входят: мугам, ашугское искусство, праздник Новруз, традиционное искусство ковроткачества, мастерство изготовления и искусство игры на таре, човган - традиционная верховая игра на карабахских конях, традиционное искусство изготовления и ношения женского шёлкового головного платка кялагаи и его символика, медное производство в Лагиче, культура приготовления и преломления хлебной лепёшки - лаваша, традиция приготовления и распространения долмы, мастерство изготовления и искусство игры на кяманче, наследие Деда Горгуда - эпос, народные предания и музыка, яллы - коллективные традиционные танцы Нахчывана, Нар байрамы - традиционный праздник и культура граната, искусство миниатюры, традиционные рассказы и анекдоты о Молле Насреддине, шелководство и традиционное производство шёлка для ткачества, культура пехлеванлыг - традиционные игры, спорт и борьба зорхана, культура чая - символ идентичности, гостеприимства и социального взаимодействия.