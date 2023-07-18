Азербайджанская поэтесса приняла участие в самом крупном поэтическом движении в мире

В Колумбии в городе Меделлин с 1 по 15 июля состоялся первый международный конгресс самого крупного поэтического движения в мире World Poetry Movement и знаменитый поэтический фестиваль Medellin Festival, на которых Азербайджан был представлен поэтессой, основательницей известных проектов SÖZ и İGİDLƏRİN SÖZÜ Нигяр Гасанзаде.

Как передает Day.Az, в интервью Trend поэтесса поделилась впечатлениями.

Напомним, что президиумом World Poetry Movement (глава - знаменитый поэт Фернандо Рендон) Нигяр Гасанзаде была назначена представителем World Poetry Movement в Азербайджане.

"Участие Азербайджана в данном конгрессе и в самом грандиозном поэтическом фестивале мира имеет большое просветительское значение не только для нашей страны, но и для литературной жизни всего мира. Фестиваль Меделлин, получивший в 2006 году Нобелевскую премию, на протяжении тридцати лет объединил сотни тысяч людей на всей планете любовью к поэзии, к слову и к свободе", - сказала она.

Впервые перед многочисленной публикой и участниками фестиваля выступил поэт из Азербайджана со стихами, переведенными на испанский язык. Нигяр Гасанзаде читала свои стихи на азербайджанском языке в переводе поэта Салама Сарвана, переводы на испанском языке во время выступлений поэтессы читали члены рабочей группы фестиваля.

"Представлять свою страну на первом конгрессе World Poetry Movement - это огромная честь и радость. Человек обязан любить свою Родину не только словом, но и поступками. Невозможно описать словами, с каким вниманием и с каким восторгом публика слушала стихи! Я никогда не видела, чтобы переводы так глубоко погружались в слушателя. Я видела слезы и чувства людей, которые знакомились со мной исключительно благодаря переводам, но и этого было достаточно, чтобы понять всю значимость момента", - отметила поэтесса.

Визит в Колумбию был организован при поддержке МИД Азербайджана и посольства Азербайджана в Мексике. Свое участие на Medellin Festival и поэтические чтения в Колумбии Нигяр Гасанзаде посвятила памяти великого лидера Гейдара Алиева.

В фестивале приняли участие 104 поэта из 60 стран. Среди участников фестиваля и делегатов конгресса выступили такие известные поэты, как Атаол Бехрамоглу и Нурдуран Дурман (Турция), Фернандо Рендон (Колумбия), Каролин Форше (США), Сильвия Мари (Бельгия), Луис Фелипе Сарменто (Португалия), Имдад Аакаш (Пакистан), Анна Ломбардо (Италия), Алекс Паусайдес (Куба), Неше Яшин (Кипр) и другие.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля Нигяр Гасанзаде не только блеснула своим выступлением, но и красотой, представ в платье от стилиста-художника Ляман Наджаф.

"Особое внимание хотелось бы уделить выступлению координатора World Poetry Movement от братской Турции - Нурдуран Думан. Известная поэтесса, общественный деятель Нурдуран Думан в своем выступление отметила важность тюркского литературного наследия для современной мировой поэзии и продемонстрировала готовность сотрудничества со всеми представителями мировой литературной элиты. Поэты разных континентов, культур, языков и традиций, которых объединило слово и искренне верящие в необходимость развития литературы и просвещения. Будущее человечества зависит не только от политиков и природных ресурсов земли, но и от тех, кто может управлять рычагами просвещения и несет в себе его сокровища. Сложно было расставаться... Между поэтами разрастались странные, живые мосты, по которым хотелось продолжать идти... Думаю, многие из нас верят, что эти мосты бесконечны...", - добавила Нигяр Гасанзаде.