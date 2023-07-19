Светлый день в мире оперы Азербайджана

Одним из наших выдающихся артистов, который внес свой вклад в нашу музыкальную сокровищницу, является народный артист Агабаба Буньядзаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 108 лет со дня рождения выдающегося оперного исполнителя Агабабы Буньядзаде.

Агабаба Балага оглу Буньядзаде родился 19 июля 1915 года в Баку. В 1934 году окончил среднюю школу и овладел профессией слесаря в профтехучилище, однако не стал работать в этой сфере.

Обладатель сильного баритона Агабаба Буньядзаде записался в драматический кружок художественной самодеятельности. Здесь он не только учился актерскому мастерству, но и пел.

В 1938-1939 годах Агабаба Буньядзаде по настоянию Узеира Гаджибейли получает образование в музыкальном училище имени Гнесиных в Москве. В 1940 году возвращается на родину и начинает получать уроки в оперной студии при Азербайджанской государственной консерватории, в классе народного артиста Константина Книжникова. Так он приступает в деятельности в Театре оперы и балета и спустя некоторое время становится солистом этого театра.

В годы работы в Театре оперы и балета Агабаба Буньядзаде исполнил более 60 партий и создал незабываемые образы в операх как азербайджанских, так и российских и западноевропейских композиторов. Среди них - Нофель в "Лейли и Меджнун" У.Гаджибейли, Гасан хан и Алы в "Кероглу", Шахвелед в "Ашуге Гарибе" З.Гаджибейли, Правитель в "Низами" А.Бадалбейли, Атакиши в "Севиль" Ф.Амирова, Агалар бей в "Наргиз" М.Магомаева, Шейх Насруллах в "Мертвецах" В.Адыгезалова, Шапур в "Хосрове и Ширин" Ниязи, Фигаро в "Севильском цирюльнике" Дж.Россини и др.

A.Буньядзаде побывал с гастролями за пределами республики - в Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Киеве, Тбилиси и других городах бывшего СССР, а также в Болгарии и Румынии и каждый раз достойно представлял нашу культуру. На сцене Софийского театра оперы и балета он исполнил партию Эскамильо в опере Ж.Бизе "Кармен". За заслуги в области театрального искусства артист был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В 1943 году он был удостоен почетного звания "Заслуженный артист", а в 1955 году - "Народный артист".

Видный деятель оперного искусства скончался 17 декабря 1974 года в Баку и был похоронен на второй Аллее почетного захоронения.