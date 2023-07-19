Кямаля Ализаде рассказала о 100-летнем фестивале в Вероне с участием Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко

Азербайджанский композитор и пианистка Кямаля Ализаде вместе с супругом Стефано Мускаритоло (композитор, гитарист и музыковед) побывала на грандиозной премьере оперы Джузеппе Верди "Аида", который состоялся в амфитеатре "Арена ди Верона". В новой постановке знаменитого итальянского режиссера Стефано Пода, открывающей 100-летний юбилейный фестиваль "Арена ди Верона", сыграли народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов (Радмес) и его супруга, народная артистка России Анна Нетребко (Аида). Как передает Day.Az, cвоими впечатлениями Кямаля Ализаде поделилась с Trend.

Италию можно назвать второй родиной Кямали Ализаде. Ее супруг Стефано Мускаритоло является итальянцем. Выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (класс Арифа Меликова), с 2006 года училась в городе Модена (Италия) в Istituto Superiore di Studi Musicali, была преподавателем музыки в Oxbridge Academy. Является лауреатом международных конкурсов, автором симфонической и камерной музыки. Выступая с сольными концертами за рубежом, пропагандировала национальную музыку, реализовывала проекты. Ее произведения исполнялись в Италии, Нидерландах, Новой Зеландии, США, Китае, Японии, Греции, Испании, Португалии, Израиле и других странах.

"Чувство гордости меня переполняло от прекрасного исполнения партии Радамеса Юсифом Эйвазовым. Очень тепло, трепетно, с большим мастерством, от всей души исполнял он свои партии. Много было тепла, драматизма, блеска в его выступлениях. Анна Нетребко поразила блестящим выступлением, мастерством кристально чисто исполнения высоких нот на пианиссимо - это было завораживающе. Публика была в восторге! А я горда за нашу страну, ведь в лице Юсифа Эйвазова представляется культура Азербайджана на такой мировой сцене как "Арена ди Верона"", - сказала Кямаля Ализаде.

В спектакле, который будет идти в разные дни до сентября, задействовано более 400 артистов из разных стран, выступающих на ведущих мировых площадках. Интересно, что впервые опера "Аида" была представлена в "Арена ди Верона" 10 августа 1913 года, когда музыкальный мир отмечал 100-летие со дня рождения великого композитора Джузеппе Верди. Идея связать Верону с именем Верди принадлежала певцу Джованни Дзенателло, уроженцу Вероны. Некоторые современники выражали сомнения в отношении того, подходит ли для звучания классической музыки открытое пространство античного цирка, который на несколько лет старше римского Колизея. Но когда Серафин провел первые репетиции, оказалось, что акустика замкнутой "Арены" почти безупречна. "Арена" и раньше использовалась как музыкальная сцена. В хрониках сохранились свидетельства о концерте в 1822 году в честь Конгресса Священного союза, собравшегося в Вероне. Дирижировал тогда в присутствии коронованных особ Европы, в том числе русского императора Александра I, сам Джоаккино Россини. А спустя 30 лет в стенах амфитеатра прозвучали "Севильский цирюльник" и "Любовный напиток".

"5 августа мы с супругом в знаменитом оперном театре Сан-Ремо выступим с концертом классической музыки, посвященным 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. На вечере будут также выступать различные солисты и оркестр, который исполнит наши авторские произведения. Концерт пройдет при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и Вокальной школы Тамары Тарцких", - добавила Кямаля Ализаде.