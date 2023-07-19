https://news.day.az/culture/1582438.html Какое мероприятие стоит посетить в этом месяце? Выставку франшиз Franch Region! (R)
Какое мероприятие стоит посетить в этом месяце? Выставку франшиз Franch Region! (R)
3 августа, г. Баку, Sahil Hotel Baku, Block 1210, Khagani Rustamov str.
Начало в 9:30!!!
Недальновидный человек, заработав приличную сумму, стремится потратить деньги на удовольствия. Мудрый - ищет возможность приумножить: инвестировать в будущее. Сегодня, в усложнившихся экономических условиях, вложение в приобретение франшизы - одно из наиболее перспективных направлений инвестирования средств. Более того, одно из наименее рискованных и наиболее выгодных.
Спикеры мероприятия:
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