3 августа, г. Баку, Sahil Hotel Baku, Block 1210, Khagani Rustamov str.

Начало в 9:30!!!

Недальновидный человек, заработав приличную сумму, стремится потратить деньги на удовольствия. Мудрый - ищет возможность приумножить: инвестировать в будущее. Сегодня, в усложнившихся экономических условиях, вложение в приобретение франшизы - одно из наиболее перспективных направлений инвестирования средств. Более того, одно из наименее рискованных и наиболее выгодных.

Спикеры мероприятия: