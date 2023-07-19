Поэтические вечера в Русском доме в Баку - ФОТО
В рамках Поэтического клуба Русского дома в Баку состоялся телемост с литературным цехом "На Буйнакского" (Республика Дагестан).
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Российского информационно-культурного центра.
В мероприятии приняли участие председатели клубов Лала Гасанова, Индира Зубаирова и председатель Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова.
На поэтическом вечере были продекламированы стихи Расула Гамзатова, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, а также собственные стихи молодых поэтов из Баку и Дагестана.
В тот же день состоялся творческий вечер протоиерия Георгия Цурикова, а также выставка фотографа и видеографа Всеволода Цурикова.
Отметим, что Георгий занимается поэзией почти 50 лет, а также не раз был номинирован на премию "Поэт года" на портале stihi.ru.
Фотографии, представленные на выставке, - иллюстрации к стихам протоиерия Георгия.
На творческом вечере стихи автора декламировали Всеволод Цуриков, Лала Гасанова и Гюнатай Гусейнова.
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