Поэтические вечера в Русском доме в Баку

В рамках Поэтического клуба Русского дома в Баку состоялся телемост с литературным цехом "На Буйнакского" (Республика Дагестан).

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Российского информационно-культурного центра.

В мероприятии приняли участие председатели клубов Лала Гасанова, Индира Зубаирова и председатель Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова.

На поэтическом вечере были продекламированы стихи Расула Гамзатова, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, а также собственные стихи молодых поэтов из Баку и Дагестана.

В тот же день состоялся творческий вечер протоиерия Георгия Цурикова, а также выставка фотографа и видеографа Всеволода Цурикова.

Отметим, что Георгий занимается поэзией почти 50 лет, а также не раз был номинирован на премию "Поэт года" на портале stihi.ru.

Фотографии, представленные на выставке, - иллюстрации к стихам протоиерия Георгия.

На творческом вечере стихи автора декламировали Всеволод Цуриков, Лала Гасанова и Гюнатай Гусейнова.