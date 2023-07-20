https://news.day.az/culture/1582550.html Скончался заслуженный артист Азербайджана Руфат Бабаев
Скончался заслуженный артист Азербайджана Руфат Бабаев
Скончался руководитель государственного ансамбля "Гая", заслуженный артист Руфат Бабаев.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети поделился народный артист Джамиль Амиров.
Он отметил, что Руфат Бабаев скончался от сердечного приступа в Москве.
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