Скончался заслуженный артист Азербайджана Руфат Бабаев

Скончался руководитель государственного ансамбля "Гая", заслуженный артист Руфат Бабаев.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети поделился народный артист Джамиль Амиров.

Он отметил, что Руфат Бабаев скончался от сердечного приступа в Москве.