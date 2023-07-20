В Баку открылась выставка, посвященная Шаху Исмаилу Хатаи

В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие выставки, приуроченной ко дню рождения великого государственного деятеля, классика национальной поэзии Шаха Исмаила Хатаи (17 июля 1487 - 23 мая 1524), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозиции под названием "Легенда о Хатаи" представлены работы народного художника Азербайджана Ашрафа Гейбатова, посвященные жизни и творчеству великой личности. Центральное место выставки заняло панно "Легенда о Хатаи" мастера кисти.

Выступившие высоко оценили представленные работы, поделились теплыми словами о художнике, который своим творчеством вносит большой вклад в развитие и пропаганду национального искусства в стране и за рубежом.

Ашраф Гейбатов - народный художник Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, Академии художеств России, Объединения художников Германии, обладатель международного диплома "Посол мира". Он первый азербайджанский художник, чьи картины выставлялись во дворце ООН в Женеве, дворце президента Румынии, штаб-квартире НАТО, дворце короля Иордании, резиденции герцога Люксембургского, канцелярии Ватикана, а также в известных салонах Мальты. Его многогранные работы с интересом встречали в Азербайджане, России, Франции, Испании, Италии, Израиле, Индии, Египте, Турции, Германии, Швеции, Бельгии, на Мальте и других странах. На протяжении более 25 лет жил и работал в Германии.

"Горсть родной земли считал я дороже горсти золота, одно коротенькое слово на нашем языке - выше меры драгоценностей. Во имя вечной жизни обоих - Родины и родного языка - я сделал все, что смог. Не поминайте меня проклятьями! Умножьте все то хорошее, что я начинал! Не повторяйте моих ошибок!.. Таково мое завещание. И еще я оставляю вам стихи. Если они доставят вам удовольствие, будет спокоен мой мятежный дух, я обрету в могиле покой. Три залога оставили нам мудрые предки, и я завещаю их вам: наш язык, нашу честь и нашу Родину - берегите же их как зеницу ока!"