Эмин Гасан об участии Qorquda на Международном фестивале искусств "Славянский базар"

Молодой исполнитель Эльвин Новрузов (Qorqud) представил Азербайджан на XXXII Международном фестивале искусств "Славянский базар", который прошел в Витебске, сообщает Day.Az.

Директор нацотбора конкурса в Азербайджане, певец и продюсер Эмин Гасан выразил удовлетворение выступлением артиста, который решением жюри (по балам) занял седьмое место из представителей 15 стран, хотя мог бы войти в тройку призеров.

"Организация фестиваля, репетиции, представленные программы с участием звезд были на высоком уровне. Особо отмечу, что состав конкурсантов в этом году был очень сильным, с отличными вокальными данными и исполнением композиций. Мы выступили хорошо, я доволен, но жаль, что по баллам не дотянули до третьего места. Отрадно отметить, что первую премию завоевал певец с азербайджанскими корнями из Беларуси Самир Елчиев, с чем его от души поздравляю", - сказал Trend Life Эмин Гасан.

В рамках фестиваля в конкурсе исполнителей эстрадной песни молодые вокалисты из 15 стран, которые выступили со славянскими хитами в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова, во втором туре, вошедшем в программу гала-концерта, пели мировые хиты с поддержкой шоу-балета "Сенсация" и "Kevi pro ballet". В первый день Qorqud исполнил песню из репертуара Максима Фадеева "Танцы на стеклах", а в финале - Сэма Смита "Stay with me".

В состав жюри вошли народный артист России Дмитрий Маликов (председатель), заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, певица Эмилия Валенти (Болгария), вокалист группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель (Германия), певица Этери Бериашвили (Грузия), мировая звезда Пупо (Италия), оперная певица Мария Веретенина (Эстония).