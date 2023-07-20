Авторы:

Э.Мамаджанова - канд. иск., , PhD, профессор кафедры "Истории музыки и критики", Начальник отдела по международным связям Государственной Консерватории Узбекистана;

Ш.Ганиханова - DcS, доктор искусствоведения, и.о. профессора кафедры "Истории музыки и критики" Государственной Консерватории Узбекистана.

В 21 веке интерес к традиционным культурам ориентального Востока значительно возрос и открыл новые горизонты для взаимодействия, как со стороны ближних стран, так и дальнего зарубежья. Противопоставление понятий Запад - Восток еще в конце прошлого столетия сменилось на Восток - Запад в плане открытия огромных пластов неизвестных ранее шедевров, а начало нового тысячелетия явилось точкой отсчета и включения со стороны ЮНЕСКО в реестр нематериального культурного наследия многих шедевров традиционной культуры стран восточно- азиатского региона.

Проведение VI Международного фестиваля "Мир мугама" в столице Азербайджана городе Баку с 18-25 июня 2023 года -это еще одно доказательство большого уважения к мировой сокровищнице искусства мугама не только со стороны организаторов- Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры, Министерства науки и образования, а также Национальной консерватории Азербайджана а также ценителей традиционной музыки всего мирового сообщества. Фестиваль - это всегда праздник, который никогда никого не оставляет равнодушным, ибо статус международного форума вызывает огромный интерес и привлекает разнообразный контент как участников, так и гостей, журналистов. Основной же целью международного фестиваля является пропаганда традиционного искусства, привлечение внимания со стороны общественности к проблемам современного состояния музыкального наследия и сохранения его основных жанров и видов.

"Мир мугама" в формате международного фестиваля начал свой отсчет с 2009 года, и независимо от различных реалий и ситуаций продолжает радовать поклонников данного искусства. Фестиваль прошел в шестой раз в красивейшем городе Баку, в котором сочетаются разнообразные стили, традиции, культуры, образцы и шедевры архитектуры. Место проведения с полной уверенностью можно назвать конгломератом гармоничного сочетания традиций древности и достижений цифровой эры. Более 70 представителей из 20 стран мира - достаточно внушительный состав участников фестиваля, и интерес к нему будет с каждым разом возрастать в будущем, ибо впечатлений осталось много.

Необходимо подчеркнуть, что поддержка традиционной культуры и музыкального наследия, в которой жанр мугама занимает ведущее место, со стороны государства и правящих кругов - это понимание того, что никакая нация не будет развиваться в правильном направлении, если не будет достойно нести и хранить традиции, беречь достояние предков. Проведение фестиваля в юбилейный год 100 - летия выдающегося политического деятеля Гейдара Алиева подтверждает большое уважение к национальному достоянию.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в знаковом месте - во Дворце Гейдара Алиева в центре азербайджанской столицы. В грандиозном концерте под названием "Алим Гасымов и его гости" участвовали известные прославленные исполнители во главе самого Алим муаллима, его дочери Фарганы Гасымовой, а также исполнителя на афганском рубабе и индийском сароде Дауда Хан Садозаи, известного танцора Сашар Зарифа и исполнительницы турецкой традиционной музыки Сенем Акдемир.

Программа фестиваля была разнообразной, калейдоскоп которой вобрал в себя концерты, симпозиум, конкурс исполнителей, дискуссии, выставки, марафон мугамного искусства. Особо ценными на форумах такого масштаба являются встречи, дискуссии, обмен мнениями и, конечно же, яркие незабываемые впечатления. В центре любого фестиваля, как правило, большое внимание привлекает научная часть, в данном форуме три дня было выделено для научного симпозиума.

Национальная консерватория Азербайджана стала местом проведения основной программы фестиваля "Мир мугама". Каждый день фестиваля сочетал в себе взаимодействие исполнительской и научной области, в научные доклады и презентации словно вплетались волны конкурсных выступлений, которые проходили параллельно в соседнем зале с аудиториями симпозиума. Ректор АНК Сиявуш муаллим Кереми (Азербайджан) возглавил жюри конкурса, в состав которого вошли прославленные музыканты и исполнители из разных стран: главный редактор музыкального издания Songlines Симон Бругтон (Великобритания), артист мира ЮНЕСКО Насир Шамма, художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра традиционных инструментов "Согдиана" Фируза Абдурахимова (Узбекистан), Председатель секции по изучению традиционной музыки тюркоязычных народов ICTM Абдуллах Акат (Турция). В конкурсных соревнованиях приняли участие 22 участника из Ирана, Узбекистана, Израиля, Турции, Азербайджана, которые были разделены соответственно на две группы: 10 - хонанда и 12- созанда. Из Азербайджана выступали 9 исполнителей. Призовой фонд был внушительным, Гран-при составлял в каждой номинации 20000 евро.

Независимо, кто станет победителем, конкурсанты выступали на высоком уровне, и жюри было непросто подводить итоги и объявить победителей. Итак, обладателями всех наград стали представители Азербайджана и Узбекистана, Гран-при в номинации хонанда впервые была удостоена Мохичехра Шохмуротова (Узбекистан), первое место - Мирали Сарызаде (Азербайджан), второе- Ташгин Курчайлы (Азербайджан), третье- Достмурод Негмуродов (Узбекистан). В номинации созанда - Гран при получил представитель Азербайджана Вагиф Тахмазов, первое место - Анар Велизаде (Азербайджан), 2-е- Шохиджохон Йориев (Узбекистан), 3- е - Джахандар Микаилов (Азербайджан).

Торжественное награждение победителей и гала-концерт состоялись Центре Гейдара Алиева. Для молодых исполнителей, безусловно, Международный фестиваль "Мир мугама" станет главной платформой для дальнейшей исполнительской карьеры, а всем ценителям традиционного искусства привнесет уверенность в завтрашний день процветания данного жанра, исполнители которого блестяще доказали это своим участием и победой...

Хочется особо отметить проведение марафона по исполнению мугама, что явилось своего рода ноу-хау на данном форуме. В течение суток на нем сменяя друг друга выступали хонанда и созанда, интересные аудио и видео материалы дополняли их выступления. Именно здесь ощущалась преемственность поколений, синтез традиций, звучание различных музыкальных инструментов словно переплеталось между собой и в полифонии звуков рождалось подлинное искусство, которому хоть и есть точное определение, но весь смысл в том, что оно вечно, и нет последней точки, звука, слова о нем.....ибо оно затрагивает души людей, и они тоже вечны.

Как известно, практика и наука неразделимы, по традиции в рамках любого фестиваля проходят научные встречи в виде семинаров, конференций. На мугамном бакинском фестивале центральное место занял симпозиум, заполнив несколько дней, он стал местом притяжения истинных знатоков традиционной восточной музыки, макамно-мугамного искусства. Приятное удивление вызвало начало симпозиума, где без привычных торжественных помпезных речей все участники встретились в очень стильном с восточной символикой камерном уютном зале.

Пленарное заседание открыли известные ученые музыковеды Азербайджана Лала Гусейнова, Санубар Багирова, их выступления определили основную тематику симпозиума, после которого последовали презентации Рейчел Херрис (Великобритания), Жан Дюрринг (Франция). В их докладах были затронуты такие аспекты, как новые подходы к изучению макамного искусства, архивы звукозаписи в парижском Музее человека, о концепции мугама.

Презентации были разделены на 16 сессий и соответственно заняли три насыщенных дня. На симпозиуме было представлено более 50 выступлений, они проходили в смешанном режиме, новейшие технологии помогли включать он -лайн трансляцию и многие участники смогли не только присутствовать на сессиях, но и выступить со своими презентациями. Три языка симпозиума- азербайджанский, русский, английский способствовал свободной коллаборации, общению без переводчиков. Каждое выступление вызывало неподдельный интерес, тому подтверждением было множество вопросов и дискуссии.

Ценным было то, что в научных встречах участвовали и ученые и практики, известные исполнители и знатоки макамно-мугамного искусства. Так, можно выделить презентации известного таджикского музыковеда и музыканта Абдували Абдурашидова "Аруз и музыка: о новом методе преподавания ритмики классической музыки "Шашмаком", азербайджанского исследователя Ильхас Маммадова "Основные принципы практических занятий при обучении раге карнатик в сравнении с принципами обучения азербайджанскому мугаму", японского музыканта и исследователя Геничи Цуге "Гопуз, шадарги и тар" и многих других.

По названию секций заметна разнообразная палитра тематик: от проблем по изучению мугама, сохранения жанров системы макамата, оцифровки образцов наследия до сравнительной характеристики жанров макамно-мугамной системы. Каждые научные дискуссии должны не только подытожить определенный этап в изучении, но также дать новый импульс и мотивацию для продолжения исследовательского процесса, наметить новые перспективы. Так, довольно плодотворной была заключительная часть симпозиума, здесь особенно резонансными были не только слова благодарности за возможность участия на конференции и фестивале, но и проявление интереса к рассмотренным проблемам и аспектам в изучении мугамата и других жанров традиционной музыки. Особо подчеркивалось, что в третьем тысячелетии интерес к восточной музыке в Европе не ослабевает, этому доказательством было участие ученых и музыкантов из Норвегии, Великобритании, Франции...

Гвоздем программы фестиваля была поездка в старинный город Шуша, в котором совсем недавно проходили боевые действия, но, как принято считать, музыка всегда была и есть вне политики, и на этой израненной земле прошли концерты, на которых звучали мугамы и другие жанры традиционной музыки. Необыкновенная природа, красивые пейзажи культурной столицы Азербайджана оставили глубокие впечатления ...

О шестом мугамном фестивале можно говорить долго и много... ведь это был настоящий праздник искусства с яркими эмоциями, выступлениями, но, главное, было общение людей, не важно какой национальности, политических взглядов, вероисповедования. Организация международного фестиваля прошла на высоком уровне, каждый участник ощутил богатство и красоту неувядаемого искусства мугама, мир которого бескрайний и таит в себе еще много неизученного.

Улетая из Баку, красивейшего города на Абшеронском полуострове, ощутили, что за неделю пребывания в Азербайджане, не только воплотили свою давнюю мечту, но и словно стали частью этого необыкновенного края, с его традициями, культурой, очень гостеприимным народом, особым бережным отношением к своему культурному наследию. Мир мугама продолжает объединять культуры, представителей разных национальностей, ибо без традиций нет современности, хочется надеяться, что будет продолжение и звуки неувядающего искусства мугама вновь соберут почитателей и ценителей из многих уголков планеты.