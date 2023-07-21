В Русском доме в Баку пройдет музыкальный вечер, посвященный Владимиру Маяковскому

В рамках Поэтического клуба Русского дома в Баку 22 июля состоится музыкально-поэтический вечер, посвященный 130-летию со дня рождения великого русского поэта, драматурга, киносценариста, кинорежиссера, актера и художника Владимира Маяковского.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Российского информационно-культурного центра.

На вечере в исполнении молодых участников клуба прозвучат стихи поэта. В ходе программы также будут исполнены музыкальные номера пианистки и выпускницы Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли Ляман Джафаровой.

Владимир Маяковский - поэт, публицист, драматург, художник, талантливый актер кино, режиссер и сценарист. Считается одним из крупнейших поэтов ХХ века. За свою короткую жизнь Маяковскому удалось оставить после себя большое литературное наследие, отличавшееся ярко выраженным слогом. Он первым начал писать стихи знаменитой "лесенкой", ставшей его "визитной карточкой".