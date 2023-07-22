В Баку открылась экспозиция Марьям Алекберли "47" – от символизма до уникального восприятия мира

В Музейном центре состоялось открытие выставки талантливой художницы Марьям Алекберли под названием "47", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Название выставки "47" связано с тем, что у художницы Марьям Алекберли синдром Дауна. Как известно, в этом случае у человека вместо стандартных 46 хромосом присутствует 47. Эта "лишняя" хромосома приводит к тому, что имеющие её люди отличаются от всех и внешним видом, и своим восприятием мира, и отношением ко всем окружающим. Они не способны взрослеть и на всю жизнь остаются детьми. Их иногда так и называют - "солнечные дети". Действительно во всех работах Марьям много солнца и света.

Выступившие на открытии выдающийся скульптор-монументалист, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер государственных орденов, действительный член Академии наук Азербайджана, народный художник Омар Эльдаров, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, гости из Франции, президент и соучредитель 2.VR.2, заместитель директора ярмарок Art Shopping Стефан де Бойссон, эксперт в области новых иммерсивных технологий Джером Дени рассказали о художественном мире Марьям Алекберли, ее неповторимых творческих поисках и созданных произведениях, которые также выставляются по всему миру, около ста работ находятся в различных частных коллекциях в Азербайджане, Турции, Италии, Германии, Франции, Бельгии, США, России и других странах. Альбомы с произведениями выпущены на русском, английском, французском, немецком, японском и других языках. В мировых СМИ опубликованы многочисленные материалы, представлены сюжеты на телеканалах. Мама Марьям Алекберли Фатма Абдуллазаде выразила благодарность всем за теплые слова и пожелания, пригласив гостей посмотреть экспозицию.

Mарьям Алекберли родилась 4 июля 1991 года в Баку, в семье ученых. Интерес к изобразительному искусству проявился с раннего детства. Образование получила в различных школах Баку и Москвы, а затем в Париже, в Высшей школе декоративного искусства. Посещала занятия в Высшей национальной школе изящных искусств и в Академии де ла Гранд Шомьер. Еще в 2014 году стала первой азербайджанской художницей, которая получила приглашение от Римской академии художеств. И в том же году о ней был снят художественно-документальный фильм "Марьям" по сценарию народного писателя, драматурга Эльчина.

Работы Марьям скрывают в себе какую-то тайну, создаваемые в различных жанрах, характеризуются глубиной мысли и чувств, обладают очень сильной позитивной энергетикой, в них сочетаются много элементов, отражаются яркие эмоции. Отличительной чертой творчества Марьям является способность выражать свой внутренний мир богатством красок. Ее картины словно ищут ответы на вопросы, что такое жизнь, что такое чувства, вызывая большой интерес у мастеров живописи, поклонников искусства, деятелей культуры, среди которых в этот вечер были народные художники Салхаб Мамедов, Ариф Гусейнов, народные артисты Шафига Мамедова, Сиявуш Керими, Шукюфа Юсупова, народный писатель Натиг Расулзаде, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев, заслуженный художник Ирина Эльдарова и другие. С композициями выступил певец Айдын Сани.

В пяти залах Музейного центра представлено 75 работ. В первых трёх залах выставлены работы, созданные в последние годы. Их ровно 47. В этом тоже заключён некий символ. Пейзажи здесь поражают тем, что, оказывается, горы можно видеть и такими. В её натюрмортах выражены все грани магической красоты плодов и цветов нашей земли. Но самым поразительным феноменом этой выставки являются букеты, созданные художницей на холстах. Таких просто не существует в природе! Лишь её художественное восприятие мира способно было создать такое уникальное явление. В четвёртом зале можно ознакомиться с её работами, посвящёнными одной из самых знаменитых книг мира - "Маленькому принцу" Антуана де Сент Экзюпери. Но это её личное восприятие своей этой истории. Наверное, именно в силу этого эта серия называется "Мой маленький принц". По мотивам этих работ снят анимационный фильм, получивший награду на фестивале в Южной Корее. В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре был поставлен мюзикл с использованием этих работ. В пятом зале представлены работы, посвящённые наскальным рисункам древнего Гобустана. Мы привыкли к тому, что в Гобустане всё окрашено в цвет камня. У Марьям весь Гобустан светится многими цветами. Но в основном, он красный, жёлтый, зелёный, голубой и синий. А ещё у неё сами петроглифы окрашены в золотой цвет. В этом тоже есть своя символика. И главное, все идет от души и для души...