Определены участники VI Международного фестиваля ANİMAFİLM в Баку

Определены участники VI Международного фестиваля ANİMAFİLM, который пройдет в Киноцентре "Низами" с 6 по 10 сентября 2023 года.

Мероприятие организовано Ассоциацией анимации Азербайджана при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, сообщил Trend Life директор ANIMAFILM Рашид Агамалиев, передает Day.Az.

На фестиваль было представлено 174 фильма из 46 стран. В отборочную комиссию вошли Деметриос Пурсанидис (Греция), Карлос Дуглас (США), Николас Фаттух (Ливан), Фирангиз Багирова, Назрин Агамалиева и Ульвия Мамедова (Азербайджан). В конкурсную программу вошли 39 картин из 13 стран.

Награды фестиваля:

- Местная конкурсная программа - категория "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" - 500 долларов США (850 манатов) и поездка на Международный фестиваль анимационного кино (Annecy International Animation Film Festival) во Францию в 2024 году;

- Международная конкурсная программа - категория "Лучший короткометражный анимационный фильм ­­- GRAND PRIX" - 1000 долларов США (1 700 манатов);

- Международная конкурсная программа - категория "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" - 500 долларов США (850 манатов);

- Приз зрительских симпатий;

- Специальная награда партнеров.

Фестиваль ANİMAFİLM проводится с 2018 года. Он объединяет детей, молодежь, режиссеров анимации и студии мультипликации, знакомит их с международным опытом, профессиональными местными и зарубежными мастерами анимации. В ходе фестиваля демонстрируются сотни местных и зарубежных анимационных фильмов, а также проводятся конференции, выставки, мастер-классы и т.д.