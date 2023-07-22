В Союзе театральных деятелей Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню национальной прессы

В связи с Днем национальной прессы, который отмечается в Азербайджане 22 июля, в Союзе театральных деятелей состоялось награждение журналистов почетными грамотами, сообщает Day.Az.

Выступая на мероприятии исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником, он рассказал о славном пути азербайджанской прессы, этапах ее развития.

Далее по случаю Дня национальной прессы за заслуги в развитии национального театрального искусства почётными грамотами были награждены ряд представителей отечественных СМИ. В числе награжденных - корреспондент АМИ Trend Джани Бабаева.

Наряду с этим, присутствующим на мероприятии народному художнику Азербайджана Назиму Беккишиеву, секретарю по международным связям Союза театральных деятелей Лале Мамедовой и актрисе Бакинского детского и юношеского театра Совгат Самедовой были вручены почётные грамоты за вклад в развитие театрального искусства. Было рассказано об их многолетней и плодотворной работе.