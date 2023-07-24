Азербайджанская культура представлена в Аргентине, Колумбии и Коста-Рике

Состоялась третья международная встреча писателей, художников и артистов Группы Juntos Por Las Letras, сообщил Day.Az сопредседатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии, член Союза писателей России и Русского географического общества, почетный член Союза писателей Азербайджана Эльдар Ахадов.

22 июля координатором выступлений поэтов от Азербайджана была поэтесса Эльмая Джаббарова. Передача транслировалась на Аргентину и Коста-Рику. 23 июля координатором выступлений от Азербайджана стал Эльдар Ахадов. Он представил зрителям творчество художника Эльдара Бабазаде (Азербайджан) и народного ансамбля песни и танца народного танцевального ансамбля "Одлар юрду" под руководством Агиля Джафарова (Россия). В завершение Эльдар Ахадов прочитал два своих стихотворения в переводе на испанский язык. 23 июля передача транслировалась на Колумбию и Аргентину.