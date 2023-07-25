Начинается XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль

27 июля состоится церемония открытия XIII Габалинского международного музыкального фестиваля. Фестиваль, который продлится до 2 августа, проводится при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.

В этом году в Габалинском международном музыкальном фестивале, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие всемирно известные музыканты - исполнители и дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Эстонии, Литвы, Польши, России и Турции.

Торжественное открытие XIII Габалинского международного музыкального фестиваля, организованного под художественным руководством народных артистов Азербайджана Фархада Бадалбейли и Мурада Адыгезалзаде, состоится концертом под названием "Viva Opera". На концерте-открытии в сопровождении заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева и Азербайджанского Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, выступят солисты - народные артисты Азербайджана Динара Алиева (сопрано), Аваз Абдуллаев (баритон), Самир Джафаров (тенор), Юсиф Эйвазов (тенор) и заслуженная артистка Азербайджана Сабина Асадова (меццо-сопрано).

На фестивале, который традиционно проводится с 2009 года, и на этот раз будут представлены интересные программы для любителей музыки. В течение недели будут организованы вечера классической, камерной музыки и мугама. В дни фестиваля выступят Бакинский камерный оркестр, кларнетный квартет "Clarte", инструментальный ансамбль "Qaytağı", литовский камерный оркестр, народные артисты Азербайджана Энвер Садыгов, Фархад Бадалбейли, Гюльназ Исмаилова, Мурад Адыгезалзаде, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, заслуженные артисты Азербайджана Эмиль Афрасияб, Фуад Ибрагимов, Фарида Мамедова, лауреаты республиканских и международных конкурсов - Атеш Гараев, Деннис Гасанов (Россия), Эльмина Гасанова, Али Мамедов, Хумай Гаджизаде, Махир Тагизаде, Мустафа Мехмандаров, Наргиз Кенгерли, Осман Мустафазаде, Рустам Зейналов, Саида Тагизаде, Умида Абасова, Вургун Векилов, талантливые молодые солисты, исполнители мугама, Дмитрий Ситковецкий (Великобритания, дирижер), Михаил Лидский (Россия, фортепиано), Генри-Давид Варема (Эстония, виолончель), Мариуш Патыра (Польша, скрипка) и другие.

В рамках мероприятия специальными музыкальными программами также будут отмечены 90-летний юбилей выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова, 95-летний юбилей известной пианистки Беллы Давидович, 150-летний юбилей композитора Сергея Рахманинова и 190-летний юбилей Иоганнеса Брамса.

В дни фестиваля в рамках проекта "Поддержка молодежи" в Азербайджанской Государственной академической филармонии им.М. Магомаева состоится концерт молодых исполнителей, а также мастер-классы Михаила Лидского (фортепиано) и Генри-Давида Варемы (виолончель).