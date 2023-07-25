В Билясуваре состоялся концерт солистов Международного центра мугама

В рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проводимых Министерством культуры Азербайджана в соответствии с программой гастролей творческих коллективов в регионах страны, состоялся концерт солистов Международного центра мугама, сообщили Day.Az организаторы.

На концерте "Muğamat var olan yerdə" (Там, где есть мугам), организованном для временно проживающих в Билясуварском районе жителей Джабраильского района, выступили ханенде, заслуженные артисты Азербайджана Илькин Ахмедов и Эхтирам Гусейнов, а также лауреаты конкурсов Камила Набиева и Гюнай Имамвердиева. Прозвучали мугамы, теснифы, народные песни в сопровождении заслуженных артистов Азербайджана Тогрула Асадуллаева (кяманча). Кямрана Керимова (нагара), Чинары Гейдаровой (канон), а также Рашада Ибрагимова (тар).

Директор МЦМ, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде подчеркнул важность гастрольных поездок, организованных Министерством культуры, с точки зрения пропаганды национальной культуры и наследия, эффективной организации досуга населения, проживающего в регионах.