На Аллее звезд в Баку заложена звезда легендарной Нани Брегвадзе с участием Эмина Агаларова

В Sea Breeze Resort состоялось открытие звезды легендарной грузинской певицы, народной артистки СССР Нани Брегвадзе с участием народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMİN), сообщает Day.Az.

На открытии именной звезды Нани Брегвадзе на Sea Breeze Walk of Fame среди почетных гостей были посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, гости из Грузии. продюсер Сосо Абзианидзе, режиссер Заза Орашвили, дочь Нани Брегвадзе - певица Екатерина Мамаладзе, советники министра культуры Азербайджана, деятель искусств Джахангир Селимханов и заслуженный артист Олег Амирбеков, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли и российский музыкальный продюсер и композитор Константин Ноников.

На торжественной церемонии под аплодисменты публики Нани Брегвадзе появилась на красной дорожке с Эмином Агаларовым, с кем совсем недавно был реализован проект в память о легендарном актере и певце, народном артисте Грузии и Украины Вахтанге Кикабидзе под названием Kvavilebis Kvekana (Страна цветов). Это первая песня в репертуаре EMIN'a, исполненная на грузинском языке.

Эмин Агаларов тепло приветствовал Нани Брегвадзе, для которой, по ее словам, это событие стало сюрпризом.

"Я счастлив, что Нани Брегвадзе с удовольствием согласилась прилететь в Баку и открыть свою именную звезду. Совсем недавно мы презентовали дуэтную композицию "Страна цветов" в память о нашем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе. Несколько дней назад я был в Батуми, где мы отмечали день рождения нашего дорогого Вахтанга Кикабидзе. В нашей дружбе с Нани Брегвадзе он сыграл большую роль. Мы все его очень любим, помним, и у него тоже обязательно будет звезда на нашей аллее. Надеюсь, это будет еще один повод для Нани Брегвадзе посетить Баку", - отметил EMİN, выразив надежду на выступление с концертной программой легендарной грузинской певицы в Баку.

"Песню Kvavilebis Kvekana я люблю с детства и очень рад, что мы с Нани Брегвадзе записали дуэт на эту композицию, прикоснувшись к ее творчеству и таланту. Я это очень ценю и выражаю огромную благодарность Нани Брегвадзе. Вахтанга Кикабидзе и Нани Брегвадзе связывала многолетняя дружба и особая любовь, которую они пронесли через всю жизнь, что достойно самых высоких слов", - сказал EMİN.

Рядом со звездой расположено информационное табло о творчестве легендарной грузинской певицы. Нани Брегвадзе поблагодарила гостей и Эмина Агаларова за столь доброе отношение к ней и ее творчеству, выразила восхищение азербайджанским народом.

"Мне даже не сказали об этом, решили сделать сюрприз! Я думала, что сегодня пройдет вечер в честь премьеры нашего совместного клипа. Вы не представляете, какие меня сейчас переполняют чувства. Я не могу подобрать слов! Если я скажу спасибо - этого будет слишком мало. Я полна любовью к вам и ко всему азербайджанскому народу! Никогда не думала, что у меня будет звезда в Баку. Мне очень приятно, и я выражаю огромную благодарность Эмину. Более того, вы не представляете, как с малых лет я влюблена в Азербайджан. Таким же был и Буба. Я очень много раз бывала в Баку, и хочу отметить, что азербайджанцы очень теплый и музыкальный народ. А как вы поете! Меня всегда завораживало пение азербайджанских исполнителей, к вашей культуре было особое отношение. В свое время мне аккомпанировал ваш гениальный пианист Вагиф Мустафазаде. Это было потрясающе! Вы замечательный народ и я счастлива, что снова оказалась на этой земле, за что очень признательна Эмину", - сказала легендарная исполнительница.

Песню Kvavilebis Kvekana Эмин Агаларов должен был исполнить с Вахтангом Кикабидзе, который, к большому сожалению, не дожил до момента реализации проекта.

"Буба ушел из этого мира, но для меня он всегда жив, рядом со мною. И когда Эмин предложил мне исполнить эту песню в дуэте, я испугалась. Такой потрясающий мальчик или, как я его называю "золотой", предлагает мне с ним спеть. Для меня он мальчик - я уже давно прабабушка (смеется). Так вот, мне приятно было исполнять с ним, хотя не всегда соглашаюсь на дуэты, но это был особый случай. В основном это были грузинские певцы, а с азербайджанцем спела впервые. Он скромный, красивый, интеллигентный, необыкновенный, воспитанный - а я таких людей люблю. Жаль только, что наш друг Вахтанг Кикабидзе не смог эту песню исполнить вместе с нами", - сказала Нани Брегвадзе.

Артистка поделилась воспоминанием, когда в августе прошлого года приняла участие на вечер памяти, посвященного 80-летию со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева, который прошел в Зеленом театре Баку.

"На этом вечере также выступали Эмин и Вахтанг Кикабидзе. Это был очень душевный и замечательный вечер. Тогда я исполнила песню Гии Канчели "Ты со мной, ты никуда не уходишь" в память о Муслиме Магомаеве, которого также связывала многолетняя дружба с Вахтангом Кикабидзе. Великие никуда не уходят - они всегда с нами. Дорогие мои, я благодарна вам за огромную любовь! И благодарю Всевышнего за такое богатство!", - сказала народная артистка СССР.

Эмин Агаларов также выразил благодарность грузинскому продюсеру Сосо Абзианидзе, который много лет работал с Вахтангом Кикабидзе, за реализацию проекта с Нани Брегвадзе.

"Однажды Бубе задали такой вопрос: "Где бы ты хотел жить, кроме Грузии?". Он ответил: "В Баку". Когда мы приехали на открытие памятника Муслиму Магомаеву, Вахтанг сказал, что Азербайджан - это страна цветов, и он хочет спеть здесь эту песню. К сожалению, у него не получилось реализовать задуманное, но в память о нем это сделали Эмин с Нани", - сказал Сосо Абзианидзе.

Sea Breeze Walk of Famе - первая достопримечательность, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам в Азербайджане и во всем мире. Уличная аллея представит звезды с именными автографами. Инициатором создания Аллеи звезд - Эмин Агаларов. Первым артистом, который открыл свою звезду, стал легендарный британский певец Энгельберт Хампердинк.