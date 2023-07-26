В Азербайджане впервые пройдет Форум азербайджанского языка и литературы, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, при поддержке Министерства науки и образования, Национальной Академии Наук Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в пресс-службе минкультуры.

Форум, в котором примут участие известные ученые-лингвисты и литературоведы, писатели и издатели, начнется 2 сентября в городе Шамахы, который подарил азербайджанской литературе и культуре выдающихся личностей, а продолжится 3-4 сентября в Баку.

Форум, на котором будут проведены широкие дискуссии с участием литературно-научного сообщества, будет посвящен роли азербайджанского языка и литературы в развитии и пропаганде азербайджанской культуры, сохранению чистоты азербайджанского языка, следованию современным литературным процессам, идеологической сущности и проблемам детской литературы в стране, состоянию национальной книжной индустрии и государственной поддержке этой сферы, а также актуальным вопросам развития и пропаганде чтения, фактору литературы в развитии театра и кино и других направлениях.

Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в государственной программе "Культура Азербайджана - 2040".

Желающие принять участие в форуме должны до 25 августа пройти регистрацию на сайте министерства культуры www.culture.gov.az.