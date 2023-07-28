Состоялась церемония открытия XIII Габалинского международного музыкального фестиваля

Торжественная церемония открытия XIII Габалинского международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана, состоялась 27 июля.

Как сообщает Day.Az, сначала было зачитано поздравительное послание участникам фестиваля Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, имеющей неоценимые заслуги в развитии и пропаганде музыкальной культуры нашей страны.

В письме говорится:

"Участникам XIII Габалинского международного музыкального фестиваля

Уважаемые участники фестиваля!

Дамы и господа!

Приветствую вас - всех участников и гостей XIII Габалинского международного музыкального фестиваля, желаю работе фестиваля успехов, передаю каждому из вас самые добрые пожелания.

Азербайджан, веками вносивший вклад в развитие межкультурного диалога, на протяжении истории прилагал усилия для взаимного обогащения культуры и искусства различных народов, еще большего укрепления единства между народами.

Мероприятия международного значения, проводимые в последние годы в нашей стране, обладающей богатым культурно-духовным наследием, многовековыми традициями толерантности и расположенной на стыке различных цивилизаций, еще раз подтверждая, что основополагающими принципами Азербайджана являются мир и гуманизм, консолидируют представителей всех народов, независимо от языка, вероисповедания, этнической принадлежности. Наглядным примером тому служат такие грандиозные мероприятия, как Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", проводимый по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева после славной Победы, одержанной нами в Отечественной войне, в городе Шуша, являющейся венцом Карабаха, состоявшийся недавно традиционный Международный фестиваль мугама. Эти праздники дружбы и музыки с участием многочисленных музыкантов из многих стран мира, наряду с сохранением богатых традиций нашего культурного наследия, открывают широкие возможности для общения и сотрудничества музыкантов, представляющих различные страны.

Такие проекты, повышающие эффективность нашей культурно-духовной интеграции, очень ценны для нас. В этом контексте неоценимую роль играет и организуемый с 2009 года Габалинский международный музыкальный фестиваль. Габалинский международный музыкальный фестиваль, с нетерпением ожидаемый всеми любителями классической музыки, одновременно служит делу выявления новых талантов, обмену знаниями и исследованиями в этой области. Мы расцениваем этот фестиваль как большой вклад в дело расширения межкультурного диалога, дальнейшего укрепления дружественных отношений между народами. Уверена, что XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль останется и в памяти наших гостей, и одной из содержательных страниц в истории азербайджанской музыкальной культуры.

Желаю всем участникам фестиваля здоровья, а всем творческим людям - неисчерпаемых успехов".

Выступивший на церемонии открытия ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли сказал, что Габалинский международный музыкальный фестиваль, который традиционно проводится в стране, является значимым культурным событием. Подчеркнув в своем выступлении, что нынешний фестиваль посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, народный артист отметил, что юбилей великого лидера - это знаменательное событие в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана.

Фархад Бадалбейли, в частности, сказал: "Я счастлив принимать участие в фестивале. Я благодарен Фонду Гейдара Алиева и Мехрибан ханым Алиевой за поддержку в организации столь авторитетного мероприятия.

Это внимание и поддержку каждый день ощущают все участники фестиваля. За годы его проведения на фестивале выступали великие исполнители. Я верю, что и в дальнейшем на этом музыкальном празднике будут выступать талантливые молодые исполнители. В нынешнем году мы отмечаем 100-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, этот год в нашей стране также объявлен "Годом Гейдара Алиева". Именно поэтому XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского Гейдара Алиева, ведь можно часами говорить на тему "Гейдар Алиев и музыка". Фестиваль включает две программы: "Новые имена" и "Поддержка молодежи". Культура - великое оружие, так давайте использовать его".

Затем XIII Габалинский международный музыкальный фестиваль был объявлен открытым.

Торжественное открытие XIII Габалинского международного музыкального фестиваля, художественными руководителями которого являются народные артисты Фархад Бадалбейли и Мурад Адыгезалзаде, началось с концерта под названием "Вива Опера".

На концерте открытия в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева выступили солисты - народные артисты Динара Алиева, Аваз Абдуллаев, Самир Джафаров, Юсиф Эйвазов и заслуженная артистка Сабина Асадова.

В нынешнем Габалинском международном музыкальном фестивале, приуроченном к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, наряду с музыкантами из Азербайджана принимают участие всемирно известные исполнители, дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Эстонии, Литвы, Польши, России и Турции.

На Габалинском международном музыкальном фестивале, который традиционно проводится с 2009 года, ценителей и знатоков музыки ждут интересные программы. В течение недели в рамках фестиваля будут организованы вечера классической и камерной музыки, а также мугама.