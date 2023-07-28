CinemaPlus проведет Неделю шедевров азербайджанского кино

Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus в честь Дня национального кино - 2 августа представит ретроспективу классических азербайджанских фильмов, сообщили Day.Az в CinemaPlus. На протяжении Недели кино будут представлены шедевры национального кинематографа.

"По случаю 125-летия Азербайджанского кино и 100-летия киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, с 3 по 10 августа сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus совместно с Министерством культуры, Агентством кино Азербайджана и киностудией "Азербайджанфильм" организует ретроспективный показ классических азербайджанских фильмов. CinemaPlus будет ждать с нетерпением всех киноманов и ценителей национального кино", - говорится в сообщении.

Более подробная информация будет размещена в соцсетях CinemaPlus и на сайте кинотеатра. Вход бесплатный.

В ходе мероприятия CinemaPlus запланировал показ следующих фильмов:

"Arşın mal alan"

Режиссёры: Рза Тахмасиб и Николай Лешшенко. 1945 год. Киностудия Баку.

"Bəxtiyar"

Режиссёр: Лятиф Сафаров. 1955 год. Киностудия Баку.

"O olmasın, bu olsun"

Режиссёр: Гусейн Сейидзаде. 1956 год. Киностудия "Баку".

"Ögey ana"

Режиссёр: Габиб Исмайлов. 1958 год. Киностудия "Баку".

"Uzaq sahillərdə"

Режиссёр: Тофиг Тагизаде. 1958 год. Киностудия "Баку".

"Əhməd haradadır?"

Режиссёр: Адиль Искендеров. 1963 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Sehrli xalat"

Режиссёр: Алисаттар Атакишиев. 1964 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Bir cənub şəhərində"

Режиссёр: Эльдар Гулиев. 1969 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Bizim Cəbiş müəllim"

Режиссёр: Гасан Сейидбейли. 1969 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Şərikli çörək"

Режиссёр: Шамиль Махмудбеков. 1969 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Axırıncı aşırım"

Режиссёр: Кямиль Рустамбеков. 1971 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Gün keçdi"

Режиссёр: Ариф Бабаев. 1971 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Nəsimi"

Режиссёр: Гасан Сейидбейли. 1973 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Əzablı yollar"

Режиссёр: Тофиг Исмайлов. 1982 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Evlənmək istəyirəm"

Режиссёр: Джахангир Мехтиев. 1983 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Bəyin oğurlanması"

Режиссёры: Джейхун Мирзоев и Вагиф Мустафаев. 1985 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Cin mikrorayonda"

Режиссёр: Огтай Миргасымов. 1985 год. Киностудия "Azərbaycanfilm"

"Atları yəhərləyin"

Режиссёры: Абдул Махмудов, Гасан Турабов. 1985 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Süd dişinin ağrısı"

Режиссёр: Гусейн Мехтиев. 1987 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Yaramaz"

Режиссёр: Вагиф Мустафаев. 1988 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".

"Ölsəm... bağışla"

Режиссёр: Расим Оджагов. 1989 год. Киностудия "Azərbaycanfilm".